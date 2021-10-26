【品牌價值】Apple第9年蟬聯全球最有價值品牌　但最大嬴家都係Tesla？

品牌諮詢公司Interbrand早前發布「2021年全球最有價值品牌」報告，今年繼續由蘋果公司（Apple）奪得頭籌，前十位公司更沒有變動。不過報告就提到，今年的最大嬴家是特斯拉(Tesla)，該公司今年排14名，比起去年的40位排名大躍進，品牌價值暴增184%。

報告提到，排在首位的蘋果，按金額換算的品牌價值為4083億美元，同比增長26％。美國蘋果的總市值突破2萬億美元，繳出26%的亮眼品牌價值成長，報告續指出，該公司在疫情下展現靈活的應變能力，除了智能手機等商品的銷售以外，隨著平台業務擴大，客戶滿意度提高也做出了貢獻。

首20名公司品牌：

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報告亦指出前100強品牌的總價值，從去年的2.3兆美元，今年增加到2.6兆美元，整體增長了 15%，平均品牌價值增長為 10%，遠高於2020年的 1.3%。

但真正的冠軍是特斯拉。報告中提到，其品牌價值幾乎翻了三倍，以26分上升至第14位。研究認為，特斯拉的迅速崛起，除了因為其行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體的影響力，過去一年亮眼的業務成績，也有助鞏固世界領先電動車製造商的地位，提升品牌價值。

百大全球最有價值品牌名單可按此瀏覽。

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