  • 28°C
香港時間 : 20211026日 (二) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品牌價值】Apple第9年蟬聯全球最有價值品牌　但最大嬴家都係Tesla？

環球政經 16:07 2021/10/26

分享：

品牌諮詢公司Interbrand早前發布「2021年全球最有價值品牌」報告，今年繼續由蘋果公司（Apple）奪得頭籌，前十位公司更沒有變動。不過報告就提到，今年的最大嬴家是特斯拉(Tesla)，該公司今年排14名，比起去年的40位排名大躍進，品牌價值暴增184%。

報告提到，排在首位的蘋果，按金額換算的品牌價值為4083億美元，同比增長26％。美國蘋果的總市值突破2萬億美元，繳出26%的亮眼品牌價值成長，報告續指出，該公司在疫情下展現靈活的應變能力，除了智能手機等商品的銷售以外，隨著平台業務擴大，客戶滿意度提高也做出了貢獻。

首20名公司品牌：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

報告亦指出前100強品牌的總價值，從去年的2.3兆美元，今年增加到2.6兆美元，整體增長了 15%，平均品牌價值增長為 10%，遠高於2020年的 1.3%。

但真正的冠軍是特斯拉。報告中提到，其品牌價值幾乎翻了三倍，以26分上升至第14位。研究認為，特斯拉的迅速崛起，除了因為其行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體的影響力，過去一年亮眼的業務成績，也有助鞏固世界領先電動車製造商的地位，提升品牌價值。

百大全球最有價值品牌名單可按瀏覽。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

電動車 疫情 商品 經濟 馬斯克 Tesla 銷售 智能手機 Apple 品牌

下一篇文章

【碳中和】港華燃氣轉型攻智慧能源 復牌先升後跌 大摩關注產能目標過於進取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選