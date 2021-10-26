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【麥當勞鏡仔卡】滙豐信用卡：「One And All」套餐買1送1　麥當勞消費30元額外10%「獎賞錢」回贈

15:32 2021/10/26

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麥當勞Mirror鏡仔卡周一（25日）開賣。滙豐宣布，滙豐信用卡客戶更可獨享免費套餐回贈。於10月30日及31日，顧客使用任何滙豐信用卡於麥當勞App憑電子優惠券簽賬購買32元的「One And All」 套餐，即可於麥當勞App免費回贈相同套餐之電子優惠券一張。回贈的電子優惠券會11月8日自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶，用戶可憑有效的電子優惠券換領。

另外，香港麥當勞和滙豐今日宣布，攜手推出限時滙豐信用卡簽賬優惠，使用指定滙豐信用卡於麥當勞簽賬，將可享額外「獎賞錢」及免費套餐回贈。即日起至11月21日，顧客於全港麥當勞餐廳或麥當勞App 以指定滙豐信用卡單一簽賬滿30元或以上，即可享額外10%「奬賞錢」回贈，每位持卡人最多可享額外$50「獎賞錢」。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐在香港的信用卡發卡量接近400萬張，今年上半年滙豐信用卡快餐類別簽賬增長近7成，透過深入分析客戶的消費數據，將繼續推出更多受市場歡迎的優惠。

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