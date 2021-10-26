南韓前總統盧泰愚逝世 終年88歲

南韓第13任總統盧泰愚患長期疾病，因病情惡化搶救無效而去世，終年88歲。曾因受賄而被判入獄。南韓媒體指盧泰愚曾因受賄而被判入獄，曾留下政治污點。

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韓聯社報道，盧泰愚長期疾病纏身，他近期病情惡化而入住首爾大學附屬醫院接受治療，並於周二（26日）病逝。

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盧泰愚1932年於慶尚北道達城郡出生，年輕時入讀軍校，與另一名前總統全斗煥為同學。盧泰愚1955年畢業後投身軍隊，曾參與越戰。

他於1980年協助全斗煥發動軍事政變，全斗煥出任總統後，盧泰愚成為副手。

盧泰愚其後獲全斗煥欽點成為接班人，1988年上任南韓總統。他任内通過北方外交政策與中國、前蘇聯、東歐等國實現外交關係正常化，南韓更在1991年和北韓同時加入聯合國。但他被指有份參與軍事政變，及因為受賄而留下政治污點。

盧泰愚1993年卸任總統，但於1997年4月因涉嫌軍事叛亂、受賄、武力鎮壓五一八光州民主化運動等罪名，被判入獄17年。直至同年12月，盧泰愚獲時任總統金泳三特赦，最終在翌年初出獄。

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責任編輯：鄭錦玲