【英國經濟】創近8年新高　8成英國僱主計劃年內招聘新員工

▲ 脫歐加上疫情，英國運輸、酒店和護理等行業人手嚴重短缺，有調查顯示，大多數英國僱主計劃在未來12個月內招聘員工，數字創近8年新高。（法新社圖片）

脫歐加上疫情，英國運輸、酒店和護理等行業人手嚴重短缺，有調查顯示，大多數英國僱主計劃在未來12個月內招聘員工，數字創近8年新高。

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根據官方數據，英國7月至9月的職位空缺達到110萬個，為2001年有記錄以來的最高水平，當地的員工空缺數量已威脅到英國經濟從疫情復甦過來。

招聘公司Hays對英國22700名僱主和專業人士進行調查，發現80%的企業計劃在未來12個月內招聘更多的員工。當中以蘇格蘭和威爾士的招聘意向尤為高，有88%的僱主計劃年內招聘員工，其次是英格蘭東部的87%和倫敦的85%。不過，在一眾受訪僱主中，只有67%打算招募長期僱員，約33%僱主傾向開放臨時職位。

過半數專業人士有意調動職位

雖然不少英國僱員已經回到辦公室工作，但調查顯示情況還沒有完全恢復，仍有許多人傾向遙距工作，當中就有28%僱主招聘遙距工作的員工。與此同時，超過半數的專業人士反映，計劃在未來12個月內變動職位。

為了解決短缺問題，44%的受訪僱主表示聘請了臨時工或合約工填補空缺。22%的僱主增加了行銷支出以吸引人才，21%招募了學徒，20%則將現有員工重新培訓到新崗位上。

Hays愛爾蘭董事總經理SimonWinfield表示，由於經濟快速反彈、現有技能短缺，僱主尋找專業人才的難度將進一步加大，當中以技術、建築、工程以及行銷行業的情況最嚴重。

歐盟求職人數下降

英國國家統計局最近的報告顯示，每4間面臨招聘挑戰的公司中，就有1間表示歐盟的申請人數有所減少。因此，商界領袖呼籲政府擴大簽證制度，允許僱主從海外聘用更多員工，作為短期的解決辦法。

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責任編輯：李智美