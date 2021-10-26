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【美酒佳餚巡禮】逾400間餐廳參與　品味通行證最平250元　即日起發售（附購買連結）

商業 15:12 2021/10/26

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「香港美酒佳餚巡禮」將於11月開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝由今日起公開發售。（旅發局提供圖片）

由香港旅遊發展局主辦的第十二屆「香港美酒佳餚巡禮」將於11月1日（下周一）正式開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝由今日起公開發售。

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「香港美酒佳餚巡禮」活動將由11月1日至11月30日舉行，橫跨整個11月份，全港逾400間餐廳參加。當中，中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀更會首設「遊『酒』香港自助行」，共有約50間餐廳酒吧參與。

電子品味通行證分為兩款，分別是250元的「入門品味證」和500元的「標準品味證」。前者將會有5張品味券，而後者則有10張品味券、餐飲電子優惠券，以及2隻精美酒杯。由即日起，市民便可於購票通選購電子品味通行證。購買電子品味通行證後，市民便可在參與食肆享受優惠及期間限定的美酒小食。【更多活動詳情】

要留意的是，每杯飲品或每款美食可用1至3張品味券換購。品味券適用於4個自助行主題區內所有參與活動的餐廳及商戶，並可在11月1至30日期間及指定供應時間內兌換。首100名品味通行證持有人於20個不同餐廳或商戶使用品味券，更可獲得直送到家的尊貴禮品套裝一份。 

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舉例而言，使用3張品味券，即可在Sheraton Hong Kong的Sky Lounge，以七折享用時令生蠔拼盤；兩張品味券即可在Grain專享限定芝士薄餅。

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責任編輯：葉泳珊

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