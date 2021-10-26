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日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」

環球社會熱點 15:02 2021/10/26

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各地政府近年開始重視環保，包括氣候暖化等議題都引起關注。日本前首相麻生太郎再度失言，稱日本北海道大米因全球暖化變得更美味。日本媒體報道，麻生太郎言論或引來氣候專家不滿。據悉，麻生太郎早前已多次因失言捱轟。

全球暖化倘加劇 英國白金漢宮恐被海水包圍 【下一頁】

現年81歲的麻生太郎周一（25日）表示，民眾經常只會想到氣候暖化的負面影響，但氣候暖化亦能帶來「一些好事」。麻生太郎直言，北海道大米曾經滯銷，但現時因氣候升高後變得更加美味，甚至可以出口。他更強調，現實就是如此。

日媒分析，麻生太郎言論或會引起氣候專家不滿。麻生太郎過往亦有多次失言，而被外界批評。今年4月，麻生太郎曾聲稱日本核廢水較中韓等國核電站排入海的濃度低，即使飲了都不會有事。今年3月，他更在日本參議院形容東京奧運是「被詛咒的奧運」。

沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商 【下一頁】

惟聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，簡稱WMO）表示，大氣層中累積的溫室氣體在2020年錄得新高水平。二氧化碳、甲烷及一氧化二氮增幅，皆超越過去10年的每年平均增幅。

由於疫情期間各地政府實施限制措施，二氧化碳總排放量下降了5.6%。但根據WMO數據，2020年大氣中的二氧化碳濃度達每百萬分之413.2，是工業化前水平的149%。

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責任編輯：李俊儀

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