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【碳中和】港華燃氣轉型攻智慧能源 復牌先升後跌 大摩關注產能目標過於進取

股樓投資 15:44 2021/10/26

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煤氣(00003)旗下內地投資平台港華燃氣(01083)宣布，和私募基金Affinity Pacific Fund 達成協議，向對方發行新股及可換股債券，所得款項總額將逾28億元，佔港華燃氣經攤薄擴大後股本13.3％。完成集資後，港華將投資於智慧能源業務。同時，公司委任恒地（00012）聯席主席李家傑為主席，並建議改名為港華智慧能源，反映集團之戰略業務規劃及未來發展方向。港華今日復牌後一度上升至5.38元，及後回落，截至3時報4.99元，跌3%。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

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上述舉動顯示港華有意加快拓展潔淨能源行業，當中大摩雖予該股「增持」評級及目標價６元，惟對其交易個別細節，包括融資結構、進取的智慧能源拓展目標及融資結構俱看法謹慎。對於港華燃氣配股計劃，報告關注新戰略投資者Affinity Equity Partner過往較少投資智慧能源和能源業務的紀錄。同時質疑是次配股的時機，港華燃氣股價在過去3個月調整約16％，幅度較同期恒指跌4％為大。

【異動股】煤氣旗下港華燃氣大升14%後突停牌 傳收市後發重大公告 或涉資產重組   詳情請看【下一頁

報告也注意到，港華燃氣維持其智慧能源業務的目標，有進展的智慧能源項目數量由8月底時的10個，提升至現時的27個。港華燃氣也提到，母公司煤氣不會再涉足屋頂太陽能業務，而現有的屋頂太陽能項目將轉讓予港華燃氣。智慧能源業務在未來5年內花費的總資本支出為580億元人民幣。大摩又認為，港華對智慧能源項目的回報預測符合預期，惟質疑其產能目標過於進取。

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撰文 : 李尚毅

港華燃氣（01083） 港股

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