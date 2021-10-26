▲ 中資高收益地産債低迷提供最佳買入時機

儘管房地産行業基本面穩定，我們認爲近期中資高收益地産債價格仍然反映出系統性違約的風險。然而，假如債券償還期限能獲得延長，價格走勢將有可能出現逆轉。從歷史情况來看，價格逆轉能為投資者在價格最低位或出現異常價格錯配的市場中提供最佳的買入時機。

假如中國房地産高收益市場面臨的挑戰主要來自個別發行人的風險而非相關市場的基本面因素，投資者或可接受發行人對其持有債券的延期方案，而非逼使發行人違約。我們認爲，由於中國的潛在住屋需求依然穩定，顯示目前的風險定價功能失調大多與再融資風險相關，而非行業基本面的改變。如發行人對到期債券進行債務置換以獲得債務延期，將顯著改變市場情緒。

在7月，中資地産高收益債市場的非系統性風險演變成了一場蔓延投資市場的事件，原因可能是投資者減少持倉的同時二級市場缺乏承擔風險的能力。我們認爲，股票和債券市場遭受的打擊已導致投資者進一步的止蝕交易呈現螺旋式上升，這拖累了中資地産債高收益市場的估值，並令估值脫離基本面因素，違約事件將牽動市場情緒。儘管再融資風險因此而上升，發行人將通過債務置換獲得延期的情况，除非有資金突然撤出市場。不良債權基金等新的投資者也可能被吸引進入市場，事件可能為尚未入市的投資者提供最佳的買入時機。

中國經濟基礎保持强勁，我們認爲中資高收益地産債市場暴跌或為投資者提供近十年最佳的買入時機。此外，儘管某些房地産市場較爲疲弱，尤其是在低線城市，而針對該市場的降溫調控措施仍然在一線城市持續，房地産板塊的發展大致尚屬穩定的。住屋需求將受到家庭數量增長支持，特別是在經濟發展借助高鐵網絡等城市交通體系從高線城市不斷向外延伸。儘管部分發行人的財務杠杆過高，但這不代表整個板塊都處於這種風險之下。房地產行業目前的估值水平反映出一個我們認爲並不存在的系統性違約風險，尤其是在境內投資者有能力進入美元債市場的情况下。

根據過往經驗來看，異常程度的市場錯配並不會持續太久。我們預計，中資高收益地産債市場會發生上述情况。多個因素或可導致該情况發生迅速逆轉，包括近期推出的債券「南向通」，允許企業利用境內的現金回購帶有大幅折讓的離岸美元債。考慮到中國房地産市場基本面穩定，央行的量化手段或給市場提供支持，投資者或將選擇接受債務延期而非要求發行人馬上支付債務。這些因素或可導致市場在未來幾個月回暖。