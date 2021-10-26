【創新技術】迎合後疫情需求　策安推多項智能解決方案

▲ 策安與Zoom﹑Microsoft Teams﹑Cisco的Webex等平台合作，並研發出互動型視訊展示平台Certis Experience。讓身處不同地方的用戶，可同時進行虛擬會議，而與會者仿如身處同一地方，背景更可切換至不地點，例如轉換至不同國家、地區、建築物或內部空間。

在後疫情時代，企業的營運模式都「回不到過去」，多採用數碼科技、減少實體接觸成為大趨勢，就算是傳統人手密集的保安行業，也要善用新科技轉型。提供保安服務的策安香港 (下稱「策安」) 的數碼總監符史山表示，留意到業界長期人手短缺的情況，有可能導致行業服務質量下降。同時若所提供的安全服務能履行合約上協定的服務水平協議（SLA）更有機會遭罰，故業界內不少企業正尋找解決方法。

【數碼轉型】財務部門如何數碼化？ 數據挖掘提升價值

【AI助理】阿里雲推AI會議助理「聽悟」 語音實時轉為書面會議紀錄

設智能輔警機械人 巡視新加坡機場

該企相信，其中一個應對方法是善用出智能保安技術。如綜合人工智能、CCTV及保安人員三者結合的架構，加上禮賓服務的智能輔警機械人，現時已於新加坡樟宜機場的星耀樟宜部署。

智能輔警機械人裝有360度即時傳輸攝像頭，傳感器及人面識別技術。機械人可執行巡邏任務，若偵測到汽車違泊，機械人可要求司機立刻駛走車輛，或拍下違泊罪證並即時聯繫管理員前來處理。或當發生兒童走失時，機械人可透過人面識別技術協助尋找。

符史山認為，智能科技有助善用保安人力資源，並加快處理突發事件。有助提升保安質量，同時可降低薪酬及外判成本。他相信，將人力資源與科技兩者相結合，才是更理想的保安方案。

▲ 智能輔警機械人裝有360度即時傳輸攝像頭，傳感器及人面識別技術。機械人可執行巡邏任務，若偵測到汽車違泊，機械人可要求司機立刻駛走車輛，或拍下違泊罪證並即時聯繫管理員前來處理。或當發生兒童走失時，機械人可透過人面識別技術協助尋找。

360度仿真虛擬實境 方便勘察及開會

此外，在疫情期間收緊社交距離政策下，難以實地現場勘察或展示商品。利用科技製作360度虛擬影像、互動型視訊展示平台，能解決不少挑戰。

策安與Zoom﹑Microsoft Teams﹑Cisco的Webex等平台合作，並研發出互動型視訊展示平台Certis Experience。讓身處不同地方的用戶，可同時進行虛擬會議，而與會者仿如身處同一地方，背景更可切換至不地點，例如轉換至不同國家、地區、建築物或內部空間。

此平台甚至能代替大部份現場勘察功能，用戶可先利用場地的影像及數據，再轉成虛擬影像設為背景。再按準備如綠幕相關的拍攝配套，從而達到360度仿真的虛擬實境，代替勘察或商業參觀，或去展現業務成果。

符史山指，企業定制虛擬實境所需的成本視乎結構的複雜性，可由1萬美元（約7.8萬港元）至5萬美元（約38.8萬港元）不等。相信主要用家為大型企業，科技公司和一些需要展示商品的公司。他透露，未來計畫拓展至澳洲市場。

【網絡安全】新興生物行為識別技術 偵測可疑動作補防禦缺口

記者：黃顯晴