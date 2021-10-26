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【新冠疫苗】佛州出3.9萬獎金 挖角其他州拒打針警察

環球經濟金融 14:43 2021/10/26

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美國聯邦政府強制員工接種新冠疫苗，多個州政府都跟隨做法。屬共和黨的佛羅里達州未有推行強制接種疫苗令，州長德桑蒂斯更公開挖角，表示正對外招募執法人員，包括因拒絕接種新冠疫苗而失業的其他州警察，並提供5,000美元（約3.9萬港元）獎金。

福西料最快下月初 可為兒童打針 【下一頁】

屬共和黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，佛州正積極努力招募州外執法人員。他表示有意在下屆議會簽署法案，為從未在佛州工作過的警察提供5,000美元（約3.9萬港元）獎金。

德桑蒂斯更特別向紐約、明尼阿波利斯（Minneapolis）及西雅圖的警察表示，佛州會為他們提供更好待遇。德桑蒂斯表示這些警員如遷往佛州工作，可為佛州填補重要需求，因此政府會提供相應補償。

下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免 【下一頁】

紐約州、明尼蘇達州及加州政府已強制員工接種新冠疫苗，有員工因拒絕接種疫苗而被解僱或要自動離職。

德桑蒂斯強調，佛州正在反擊其他地方政府對警察、消防員等強制接種疫苗的要求。他表示執法人員及消防員需要日復一日前往現場工作，但其他州份卻因為他們拒絕打針而解僱他們，這完全是基於個人決定。

德桑蒂斯稱，佛州表明無民眾會因為拒絕接種疫苗而失業，打針是個人選擇，政府會確保所有民眾的工作及生計。

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責任編輯：郭麗明

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