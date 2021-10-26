美股愈升愈有想追升　入市有咩要留意？

美股愈升愈有，早已入市的投資者已享受浪，現階段欲入市美股，又要留意什麼？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）話你知，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：【按此－附Time code】

Time code

00：00 - 大市焦點速覽 電動車板塊齊升

01：18 - 美股處於牛三階段

02：24 - 電動車股當炒 港股短綫樂觀難測見頂位

03：58 - 美股外圍市況速覽

05：14 - 港股ADR表現

05：35 - 亞太股市早段市況速報

06：00 - 道指、標指再破頂 現勢入市策略

10：35 - 美股留意風險管理

13：12 - Tesla大升 現價可追入？

19：19 - Tesla止蝕價定多少？

20：48 - 港股上日市況速覽

22：09 - 恒指確認已見今年低位

25：54 - 短綫看好科技股 有反彈空間

28：15 - 匯控 （00005） 值得短綫吸納？

33：32 - 銀行收息股點揀？選恒生銀行 （00011） 更佳？

35：02 - 港華燃氣 （01083） 復牌 值得吸納？

39：24 - 比亞迪 （01211） 、小鵬汽車 （09868） 齊升 電動車板塊現可追入？

41：42 - 吉利汽車 （00175） 、贛鋒鋰業 （01772） 可追入

44：00 - 理文化工 （00746） 現價吸納或「接火棒」

46：04 - 觀眾問股：快手 （01024） 短綫止賺位部署

50：14 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 短綫值得考慮

53：05 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 短綫等捱、中長綫可考慮？

57：44 - ET個股推介 - 吉利汽車 （00175）

58：47 - 觀眾問股：東岳集團 （00189） 有機會再上衝？比較贛鋒鋰業 （01772）

1：02：25 - 如在意入場費 建議吸納南方智能駕駛 （03162） ？

1：03：23 - 觀眾問股：港交所 （00388） 短綫、長綫形勢

1：05：53 - 觀眾問股：李寧 （02331） 現價可買入？短綫可上100元？

1：08：36 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 短綫值

1：10：34 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 23.6元買入現時應沽？

1：11：50 - 恒指早段市況速覽

1：13：45 - 財經日誌提提你