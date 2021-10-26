【內房危機】融創預告有力還12月到期債務、照跌9%　當代置業違約走數20億

▲ 【內房危機】融創預告有力還12月到期債務 股價照大跌

再有香港上市內房股債務違約，當代置業 （01107） 在開市前公告，無法在10月25日到期日支付2.5億美元、12.85厘優先票據的本金和利息，換算後涉資約20.8億港元。另一方面，融創中國 （01918） 向投資者表示，融創有充足流動性應對12月到期的幾項私募債務融資工具，涉及債務的本金額達6.2億美元（約48.4億港元）。

融創中國屬較重債的主要內房股，其債務流動性一直引起市場留意。據外電引述知情人士和信貸投資者，融創中國在保證流動性足以應對的同時，也在尋求其他選項，包括持有人會否同意展期。

融創中國未回應傳聞。融創中國今日股價大跌9%，新報17.24元。

瑞信看淡內房前景連降三內房股評級 融創連降兩級目標價削四成，可見【下一頁】

當代置業違約早有先兆，公司於月中公布，尋求先贖回有關優先票據35%，剩餘部分延長三個月還款，但上周四（21日）公告，延長還款期非最佳選項，放棄計劃。

公司最新表示，因宏觀經濟環境、房地產行業環境以及本集團最近面臨疫情等多種因素的不利影響，導致「預計之外的流動性問題」，未能如期安排還款，董事會及管理層正評估財務狀況及現金狀況，並與其法律顧問盛德律師事務所合作，並預計近期聘請獨立財務顧問，協助制定整體規劃。

當代置業繼續停牌，停牌前市值僅10.62億元。

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編輯：麥德銘