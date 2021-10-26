【Zoom】Zoom自動生成字幕功能　開放予免費用戶使用

▲ Zoom早前只為付費用戶提供自動生成字幕功能，受到不少使用者的批評，指Zoom在疫情期間為主流會議平台，但卻沒有考慮到聾啞人士的需求，如果沒有自動字幕，他們只能手動增加字幕。

Zoom正面臨來自Microsoft Teams等平台的激烈競爭，為增加平台吸引力，Zoom於昨（25日）宣布，將為所有用戶開放自動生成字幕功能，可以在視訊通話期間提供自動字幕，不只限付費用戶才能使用。

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Zoom早前只為付費用戶提供自動生成字幕功能，受到不少使用者的批評，指Zoom在疫情期間為主流會議平台，但卻沒有考慮到聾啞人士的需求，如果沒有自動字幕，他們只能手動增加字幕。

Zoom會議聊天產品及營銷經理Theresa Larkin表示，公司非常重視每個使用者的需求，亦稱了解到缺乏無障礙工具，會讓殘疾人使用時面臨相當大的困難。故在過去一年中，Zoom增加了更多的選項，包括支援屏幕閱讀器，允許同時看到多個視像，令手語翻譯隨時可見。

若使用者想使用自動生成字幕功能，要先讓有管理權限的使用者登錄Zoom Web，在功能選項中找「帳戶管理」，再選擇「帳戶設置」，然後在「會議（高級）」下，切換關閉字幕選項以啟用自動生成字幕功能。

▲ 若使用者想使用自動生成字幕功能，要先讓有管理權限的使用者登錄Zoom Web，在功能選項中找「帳戶管理」，再選擇「帳戶設置」，然後在「會議（高級）」下，切換關閉字幕選項以啟用自動生成字幕功能。

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責任編輯：黃顯晴