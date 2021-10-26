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澳洲擬限制社交平台 未滿16歲用戶須獲家長授權

環球社會熱點 13:12 2021/10/26

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社交平台Facebook早前被指，旗下平台對兒童有害，兒童使用社交平台的安全性再次引起討論。澳洲政府周一（25日）提出一項新法案，計劃加強監管社交平台的用戶年齡，包括要求未滿16歲人士需獲家長同意才可使用社交平台。

特朗普新社交平台帶動 DWAC投資者大賺4.2億美元 【下一頁】

澳洲政府發布的聲明指，立新法是為保障澳洲網絡用戶及執行私隱法，將要求社交平台採取一切合理措施來核實用戶年齡。未滿16歲的用戶必須徵得家長同意，才能繼續使用社交平台。

除了Facebook及Twitter等社交平台外，Reddit等匿名論壇及Bumble等交友平台也需遵守上述要求。

倘新法案獲得通過及生效，違例社交平台或面臨1,000萬澳元（約5,840萬港元）的罰款。

特朗普再創社交平台 揚言對抗大型科企 【下一頁】

負責精神健康及防止自殺事務的助理部長科爾曼（David Coleman）表示，年輕人痛苦及心理健康狀況惡劣的跡象持續增加。他指出導致年輕人心理問題的原因很多，但當局認為社交媒體也是其中一部分。

澳洲近期加強對社交平台的監管及限制，包括立法打擊社交平台的暴力内容，違例社交媒體的高層恐會面臨監禁。澳洲今年也通過立法，要求Facebook等平台為網絡新聞付費。

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責任編輯：鄭錦玲

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