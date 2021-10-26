【大灣區發展】機管局計劃在東莞設立「香港國際機場物流園」陳帆：旨提前為內地出口貨清關

運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）出席立法會時表示，機管局積極發展香港國際機場與大灣區其他城市之間的「海空貨物聯運」，並在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，以及在香港國際機場空側管制區內設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物於東莞的物流園預先完成航空安檢、裝箱、打板及收貨，然後無縫送達海空聯運貨運碼頭，再直接轉運海外。

他又指，正與深圳探討可行性及交換意見，以期為高端旅客提供靈活的點對點跨境空中交通服務，強化大灣區的國際化營商環境。同時，港府正跟進機管局入股珠海機場的事宜，並希望與廣東省在珠海共同打造一個高端航空產業群，涵蓋飛機維修工程、飛機零部件代工生產和配送、飛機工程專業研究和航空業技術專才培訓等。

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另外，政府亦物色土地以支持現代物流業發展，現時已完成兩幅在青衣和葵涌的港口後勤用地的可行性研究，當中的青衣用地定於今年12月出售，以發展多層港口後勤兼現代物流設施，支援港口及物流業的運作，並會視乎市場的反應，考慮會否就青衣另一幅物流用地進行可行性研究。



陳表示，香港海運港口局現成立專責小組，與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括建立一個數碼化系統，便利碼頭營運商及相關業界人士溝通和存取資料，以精簡運作和優化多方協調工作，進一步提升香港港口效率和減少貨物處理時間及成本。

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責任編輯：潘曉豐