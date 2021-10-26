【兼職筍工】港台請兼職製作助理 時薪85元 需為節目提供製作支援

香港電台請兼職製作助理，時薪85元，需就讀香港專上院校學位 / 高級文憑 / 認可副學士的學生，主修新聞學、傳理學、語言學、社會科學或媒體研究，主要為電台節目「晨早新聞天地」及／或財經節目「一桶金」提供技術性及一般性的製作支援，主要工作時間為星期一至六（包括公眾假期）05:30 – 09:30及／或12:15 – 13:15，或需於其他時間（包括凌晨）不定時工作，申請者或須參加工作技能測試。職位將按為期不多於一年之非公務員合約條款聘任。每周工作少於18小時。有意者請於10月28日。

詳情如下：

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申請手續：申請表格 (G.F. 340 (Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務網頁或香港電台網頁下載。申請人須把填妥的申請書，於截止申請日期或之前以郵寄或親身送交下列地址。申請人如以郵寄方式遞交申請表格及相關文件，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵費；否則，申請人須自行承擔因未有支付足夠郵費而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作遞交申請日期。信封上請註明申請職位。如親身遞交，請於辦公時間內 (星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息) 送交下列地址。所有申請書，如逾期遞交、資料不全、以傳真或電郵方式遞交、或並非使用指定的申請表格，將不予考慮。申請人如獲甄選參加面試，通常會在截止申請日期後六星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已落選。只有獲甄選的申請人才會收到通知。

聯絡地址：九龍廣播道30號香港電台電台部中央行政組

查詢電話：2339 6311

截止申請日期(日/月/年) ：28/10/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂