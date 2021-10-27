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【混合工作】混合工作成趨勢　企業留意3事項

科技 12:00 2021/10/27

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理光香港高級總監莊禮基稱，疫下大部分企業實施在家工作，令人反思能否全面推行。（梁偉榮攝）

隨着混合工作成為未來職場趨勢，間接令企業的網絡安全風險增加，但中小企未必有太多資源投放在網絡安全方面，有專家指出，企業採取混合工作時，需留意3大事項。

據網絡保安供應商Check Point早前的《2021年中期網絡安全報告》顯示，環球企業遭受網絡攻擊的次數上升29%，而三重勒索更成為未來的攻擊趨勢。

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兩大挑戰 數據缺口乏IT支援

理光香港高級總監莊禮基表示，疫情下大部分企業實施在家工作，令人反思其能否全面推行的可行性。不過在全面在家工作的情況下，可能令員工在人事關係及士氣方面較低落，因而催生混合工作模式。

面對多變的工作模式，企業亦面對兩大挑戰。首先，員工需要在家中或公司以外的地方，透過公共Wi-Fi取得工作資料及數據。莊形容，情況就像打開一個缺口，讓員工取得公司數據，在不安全的情況下可能會造成網絡隱患，如網絡攻擊等，影響公司營運。

此外，企業特別是中小企，欠缺資源發展及管理網絡，導致員工在家工作時缺乏IT支援。莊禮基表示，這令企業發生問題時，員工未能獲得即時解決方案，導致修復時間變長。

他續指，此挑戰引伸至人手問題。現時年輕人受斜槓文化（Slash）影響，他們追求工作有更多選擇，未必只做一份工作。至於移民亦對近期招聘造成影響，令中小企難以聘用合適的人才。他認為，大公司固然有足夠資源招聘人才，但小公司則面對人手不足、採取在家工作且沒有足夠的網絡支援，導致營運風險增加，亦是香港中小企現時面對的情況。

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雲端備份 倘遭勒索仍可運作

要解決上述問題，莊禮基亦提出4個建議給中小企：1.建立設備：審視網絡安全規格是否有足夠防備？能否過濾敵意入侵，如釣魚電郵、勒索軟件等。2.設立資訊安全監控中心（Security Operation Center，SOC）：當系統受到疑似入侵，會作出提示，企業可作出相應措施。3.採用IT外判服務：解決中小企難招聘IT人員的情況。4.雲端備份：將應用適時放上雲端，如整套數據放到雲端備份。若企業不幸被勒索，至少可以在雲端取回數據，維持企業運作。此外，莊禮基也指出3個企業實施混合工作時，在網絡保安上的注意事項（見表）。

對於各行業對網絡安全的需求大增，理光推出多項資訊科技管理服務。莊透露，現時已有約500間中小企採用其IT託管服務，當中不乏一些零售商。他指出，零售商在銷售方面分秒必爭，萬一遇上POS系統故障，影響公司營運。但商家採用了第三方的方案後，除了可即時獲得解決方案，同時亦可節省企業成立IT團隊的成本。莊禮基稱，相比起企業自行成立IT團隊，人手成本可減少約三分之二。

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記者：廖淑瑩

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