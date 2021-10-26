【室內設計】獨居女戶主擲60萬豪裝453呎單位 拆除客房變浴室 大按摩浴缸享受生活

想在小小空間，得到服務式公寓或酒店般的享受？在許多人看中，這近乎是不可能的任務。今次裝修單位的戶主找來室內設計公司RICO Interior Design & Engineering，豪花約60萬達成這個不少人夢魅以求的家。

是次裝修單位位於大埔白石角嘉熙，實用面積為453平方呎，單位由一個80後女戶主居住，屬新居入伙並且是自住物業。女戶主擲了約60萬元進行全屋裝修，包括度身訂造全屋的傢具、吧檯以及廁所雲石面盆，最終，一共花了2個半月的時間完成整個裝修工程。先講配色，單位以白色及木色為主調，並融合了輕奢侈、現代中式與日式的設計元素。

再到單位格局，由於戶主喜愛彈結他，加上經常邀請朋友到家中聚會和唱卡拉OK，隔音問題毫無疑問地成為單位裝修時的首要條件。因此，設計師在玄關位置牆身採用了拉綫皮革飾面，裏面包着一些隔音的物料，再在皮革上加上車線的花紋，配以燈光效果和金屬條來點綴，製造了一個華麗高貴的隔音屏。這樣不但為單位帶來雍容華貴的氛圍，又能提供完善隔音效果，能讓戶主消遣時不影響附近鄰居。與此同時，設計師作了個小巧思，在隔音屏和門之間的位置亦設了一塊全身鏡，不但可有效地擴闊空間感，亦可供戶主整理一下儀容才出門。剛提到戶主喜歡邀請朋友到家中聚會，故此，即使戶主獨居也需要一將能容納多人的餐桌以招呼客人。因此，設計師單位把餐枱改裝成吧枱，以便戶主招呼朋友回家小酌聊聊天。吧枱是全雲石製造，而吧枱下面的置物位置都是由雲石組成。

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戶主作為結他發燒友，要在一個小型單位放置完善音響設備並不容易。不過，裝修公司卻成功在客廳「偷位」，把電視機下的空間變成放置戶主音響設備的位置，同時在客廳範圍加上與玄關位相若的隔音設備，這個位置剛好收起容易外露的電綫。設計師亦不太想電視櫃呈太單調的感覺，故電視櫃用了條子的門板，配襯雲石的效果，再加一些金屬的元素作點綴，令整個設計更加有華貴的感覺。

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基於單位樓底不高，如果使用傳統的吊燈就會大大增加壓迫感。設計師認為採用滲燈，利用其滲光效果可以有效地將燈光分布在整個單位的不同角落，故在客廳特意做了一個假天花配合正方形滲燈。如此一來，整個空間不會像傳統的射燈般，帶來有刺眼或不舒服的感覺。

戶主希望打造一個日式的浸浴區，因此把原本的套房拆除。在浸浴區方面，戶主特意訂造一個巨大的按摩浴缸，從而營造日式的效果。要塑造日系感，設計師在牆身上面放棄選用傳統油漆或牆紙，而改用了一種產自日本的硅藻泥來做一個牆身的表面處理。日本硅藻泥有防潮吸濕和空氣淨化的效果，再配合橡木設計，便能夠將整個日式的氛圍都打造了出來。

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到走廊的位置，為了分隔單位內各個空間，設計師用了橡木來做了一個直條趟門去區間客廳和浸浴區的位置。設計師在趟門旁邊做了一個儲物櫃，可以供戶主擺放浸浴的毛巾和一些日用品。

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由於戶主希望在日式家居中保留些中式元素，尤其希望有一個中式的元素在睡房區，所以在設計上面採用現代中式的風格。設計師做了一個半透明的玻璃門來區分睡房和走廊之間的位置，在床頭的位置，用了一個如意結的概念去打造一個床頭屏。如意結寓意幸福平安祝福，而中間用鳥則可以帶來幸運。

至於睡房的收納空間，設計師做了兩個舉動大大增加收納位置。先是主人房的入牆衣櫃，共採用了金屬加上軟包去做一扇趟門，給戶主有大量的收納空間。另外，設計師突意把地板升高作為地台床，做了與客廳相同的假天花，將同樣的透光原理套用在睡房裏。設計師在床尾的位置做了一個小小的工作區，可以給戶主平時化粧或者使用電腦，甚至做文書工作。在地台方面，戶主不希望用傳統的五金會有刮腳的感覺，所以設計師用了磁吸式地台，在睡房的位置有一道趟門，方便戶主可以直接在睡房區去浸浴區浸浴。由此可見，此單位擁有滿滿的特色，麻雀雖小卻五臟俱全。

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被問到單位設計時有何限制或困難，設計師表示，要為客廳度身訂做一張吧檯令雲石工匠感到相當棘手。不過，最困難的反而是把客房改裝成浸浴間，由於客房沒有來去水設備的配置，而女戶主希望把按摩缸放進客房，基於來去水要延伸至客房，因此需要重造防滲工程，而浸浴間的牆身亦要考慮使用哪種塗料，繼而增加空間內的防潮性。另外，特大按摩缸需要訂製，安全運送至房間內亦成一大煩惱，設計師指整個運送過程很驚險，不但要計算清楚升降機的尺寸，而且還要計算進入房間時能否轉變，因為按摩缸只要多一吋就無法進客房。

具體費用：

清拆項目：2.5萬元 泥水項目：9萬元 水電項目：4萬元 木器項目：23萬元 油漆項目：3.5萬元 傢俬項目：20萬元 總共：62萬元

資料及圖片來源：RICO Interior Design & Engineering

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責任編輯：羅浩濂