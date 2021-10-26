日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）

日本真子公主4年前宣布與大學平民同學小室圭訂婚，今日（26日）終於正式出嫁。真子公主上午辦理登記結婚手續，下午與小室圭召開記者會。是次為真子公主脫離日本皇室成員身份後，首次以小室真子的平民身份召開記者會。

（第二版更新下午記者會情況）

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真子公主早上出閣，與父母文仁親王夫婦及妹妹佳子公主擁抱後，離開與父母同住的赤坂御用地住所。真子公主乘車離開時，與文仁親王夫婦及佳子公主揮手道別。日本皇室女性與平民結婚後，需放棄皇室成員身份，宮內廳會正式除去真子公主皇室身份。

真子公主與小室圭在下午，於東京都酒店內召開記者會。今次為真子冠夫姓後首次以小室真子身份出席記招，亦為真子和小室圭4年來首次共同出席記招。《共同社》報道，真子夫婦只發表了開場白，已經對5條媒體提問提交了書面答覆，做法有別一般記招。

宮內廳周一（25日）夜晚發表聲明指，安排是因為真子受一系列小室圭母親金錢糾紛報道影響，患上創傷後遺症（PTSD），對於需要開口回答傳媒問題感到強烈焦慮。

真子公主與小室圭下午出席記招情況

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真子公主在開場白中形容，小室圭是一個非常重要、不可取代的人，結婚是兩人的必要選擇。她在書面回答傳媒提問對未來的擔憂表示，憂慮未來家人將繼續受誹謗報道影響。真子公主拒絕透露未來和小室圭在美國紐約的生活詳情，僅稱希望在新環境中擁有平靜生活。真子公主指自己表達情緒機會有限，因此造成一些誤會。

小室圭表示，自己愛著真子公主，人生只有一次機會，希望能與所愛之人渡過。小室圭指希望和真子公主建立一個溫馨美好的家庭，並盡自己所能支持真子公主，無論開心難過都可共同渡過，2人將會是彼此不可或缺的對象。

有媒體質疑，真子公主夫婦租用酒店召開記者會或浪費納稅人金錢。真子公主回應表示，夫婦2人自費租金。夫婦二人為其婚事造成的麻煩致歉，亦對支持者表示感謝。

文仁親王夫婦發表聲明形容，長女婚事在皇室中史無前例，希望她能珍惜過去建立的感情，在未來建立幸福家庭。

真子公主早上登記情況

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真子公主2017年宣布訂婚後，小室圭母親被媒體揭發涉及金錢糾紛，婚期需押後。部分日本國民反對婚事，真子公主去年11月曾表示，結婚是生活下去的必要選擇。真子父親文仁親王也承認，婚事並未得到多數人的理解及祝福。

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日本宮內廳表示，考慮到外界批評因素，兩人不舉辦皇室傳統婚禮儀式。真子公主早前亦宣布，放棄領取離開皇室時多達1.5億日圓（約1,043萬港元）的一次補貼，打破二戰後日本皇室女性婚事的慣例。

真子公主脫離皇室成員身份後，日本皇室成員共計剩17人，當中包括5名男性及12名女性。

責任編輯：李俊儀