  • 27°C
香港時間 : 20211026日 (二) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民

環球社會熱點 12:59 2021/10/26

分享：

日本真子公主4年前宣布與大學平民同學小室圭訂婚，今日（26日）終於正式出嫁。真子公主上午辦理登記結婚手續，日本媒體指真子公主下午將與小室圭召開記者會。是次將會是真子公主脫離日本皇室成員身份後，首次以平民身份召開記者會。

日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民 【下一頁】

真子公主早上出閣，與父母文仁親王夫婦及妹妹佳子公主擁抱後離開與父母同住的赤坂御用地住所。真子公主乘車離開時，與文仁親王夫婦及佳子公主揮手道別。日本皇室女性與平民結婚後，需放棄皇室成員身份。

《共同社》報道，真子公主將與小室圭在今日下午，於東京都酒店內召開記者會，為她冠夫姓後首次以小室真子身份出席記招。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

真子公主2017年宣布訂婚後，小室圭母親被媒體揭發涉及金錢糾紛，婚期需押後。部分日本國民反對婚事，真子公主去年11月曾表示，結婚是生活下去的必要選擇。真子父親文仁親王也承認，婚事並未得到多數人的理解及祝福。

小室圭相隔三年再與真子相見 入宮拜訪準外父外母 【下一頁】

日本宮內廳表示，考慮到外界批評因素，兩人不舉辦皇室傳統婚禮儀式。真子公主早前亦宣布，放棄領取離開皇室時多達1.5億日圓（約1,043萬港元）的一次補貼，打破二戰後日本皇室女性婚事的慣例。

真子公主脫離皇室成員身份後，日本皇室成員共計剩17人，當中包括5名男性及12名女性。

責任編輯：李俊儀

相關文章

日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
2021/10/24
日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
小室圭相隔三年再與真子相見 入宮拜訪準外父外母
2021/10/18
小室圭相隔三年再與真子相見 入宮拜訪準外父外母
真子公主小室圭本月底結婚 美媒封日版哈里梅根 （第二版）
2021/10/01
真子公主小室圭本月底結婚 美媒封日版哈里梅根 （第二版）
真子公主年內完婚 婚後或移居美國
2021/09/01
真子公主年內完婚 婚後或移居美國

你可能感興趣

日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
19:39 2021/10/24
日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民
小室圭相隔三年再與真子相見 入宮拜訪準外父外母
17:19 2021/10/18
小室圭相隔三年再與真子相見 入宮拜訪準外父外母
真子公主小室圭本月底結婚 美媒封日版哈里梅根 （第二版）
13:29 2021/10/01
真子公主小室圭本月底結婚 美媒封日版哈里梅根 （第二版）
皇室 結婚 日本 媒體 東京

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）

下一篇文章

蘇丹軍方政變 拘禁總理並頒布緊急狀態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）
英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校
英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校
富豪聯署促英財相收富人稅 免醫護為復甦成本找數
富豪聯署促英財相收富人稅 免醫護為復甦成本找數
【BNO移民英國】8成僱主打算請人 招聘需求強勁
【BNO移民英國】8成僱主打算請人 招聘需求強勁
【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫
【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫
拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖
拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖