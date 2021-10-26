日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民

日本真子公主4年前宣布與大學平民同學小室圭訂婚，今日（26日）終於正式出嫁。真子公主上午辦理登記結婚手續，日本媒體指真子公主下午將與小室圭召開記者會。是次將會是真子公主脫離日本皇室成員身份後，首次以平民身份召開記者會。

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真子公主早上出閣，與父母文仁親王夫婦及妹妹佳子公主擁抱後離開與父母同住的赤坂御用地住所。真子公主乘車離開時，與文仁親王夫婦及佳子公主揮手道別。日本皇室女性與平民結婚後，需放棄皇室成員身份。

《共同社》報道，真子公主將與小室圭在今日下午，於東京都酒店內召開記者會，為她冠夫姓後首次以小室真子身份出席記招。

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真子公主2017年宣布訂婚後，小室圭母親被媒體揭發涉及金錢糾紛，婚期需押後。部分日本國民反對婚事，真子公主去年11月曾表示，結婚是生活下去的必要選擇。真子父親文仁親王也承認，婚事並未得到多數人的理解及祝福。

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日本宮內廳表示，考慮到外界批評因素，兩人不舉辦皇室傳統婚禮儀式。真子公主早前亦宣布，放棄領取離開皇室時多達1.5億日圓（約1,043萬港元）的一次補貼，打破二戰後日本皇室女性婚事的慣例。

真子公主脫離皇室成員身份後，日本皇室成員共計剩17人，當中包括5名男性及12名女性。

責任編輯：李俊儀