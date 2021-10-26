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【加密貨幣】萬事達卡將與銀行合作　提供加密貨幣商品服務

商業 13:28 2021/10/26

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據CNBC報道，萬事達卡表示正準備宣布，其支付網絡上的所有銀行和商家，皆可把加密技術整合至消費中。（法新社圖片）

據CNBC報道，萬事達卡表示正準備宣布，其支付網絡上的所有銀行和商家，皆可把加密技術整合至消費中，範圍包括比特幣錢包、信用卡和扣賬卡。顧客可以通過加密貨幣獲得積分獎勵，也可將航空公司或酒店消費積分轉換為比特幣。

【職場福利】Spanx新估值達93.3億　創辦人向每名員工派頭等機票和7.8萬

萬事達向CNBC透露，正在與加密公司Bakkt合作，Bakkt最近由洲際交易所集團分出來，將成為其註冊用戶的託管服務幕後提供商。

萬事達卡數碼合作執行副總裁Sherri Haymond表示，希望讓所有的合作夥伴能夠更輕鬆地將加密服務添加到任何服務。無論是銀行、金融科技公司還是商家，都可以通過Baktt平台，為客戶提供購買、銷售和持有加密貨幣的能力。

人們對加密貨幣的興趣似乎暫時未有放緩的跡象，比特幣於20日更創下了近6.7萬美元（約52萬港元）市值的歷史新高。本月，美國監管機構亦首次允許基金業提供與比特幣挂鉤的ETF，而債券巨頭太平洋投資管理公司（Pimco）等大型機構投資者則表示，他們正在考慮交易加密基金。

【廣告新星】運動員接拍廣告忌太濫　學者：恐出現「不務正業」印象致反效果

【廣告新星】運動員廣告合作升近5成　謝影雪代言寵物品牌　生意急增近7成

責任編輯：李智美

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