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【石Sir午市閒談】淺探滙豐績後的港銀行股：滙豐、恒生、東亞 兼談港交所、中石化

股市 13:00 2021/10/26

分享：

恒生指數中午收報26028點，跌103點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介小鵬汽車 （09868） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中石化 （00386） 、港交所 （00388） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
04：37 – 滙豐 （00005）  守46.20元始好
10：23 – 恒生 （00011）  守143.00元始好
12：19 – 東亞 （00023）  極窄幅波動
14：40 – 中石化 （00386）  升後回調
17：26 – 港交所 （00388）  宜守473.50元
19：53 – 小鵬汽車 （09868）  升穿頸綫
23：24 – 推介股表現記錄
24：05 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫《ET午市精點》恒指半日險守二萬六 汽車股大幅跑贏【按此附Time code】*

*重溫《ET開市直擊》滙豐業績後點部署 港華燃氣拓智慧能源藏玄機？【按此附Time code】*

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 小鵬汽車－W（09868） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 中國石油化工股份（00386） 香港交易所（00388） 石鏡泉

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