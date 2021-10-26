【石Sir午市閒談】淺探滙豐績後的港銀行股：滙豐、恒生、東亞 兼談港交所、中石化

恒生指數中午收報26028點，跌103點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介小鵬汽車 （09868） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中石化 （00386） 、港交所 （00388） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：37 – 滙豐 （00005） 守46.20元始好

10：23 – 恒生 （00011） 守143.00元始好

12：19 – 東亞 （00023） 極窄幅波動

14：40 – 中石化 （00386） 升後回調

17：26 – 港交所 （00388） 宜守473.50元

19：53 – 小鵬汽車 （09868） 升穿頸綫

23：24 – 推介股表現記錄

24：05 – 過去7日解答問題記錄

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