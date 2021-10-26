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【美國通脹】格林斯潘警告：美國通脹將持續遠高於2%　Cathie Wood反憂通縮？

宏觀解讀 12:36 2021/10/26

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【美國通脹】格林斯潘警告：美國通脹將持續遠高於2%　Cathie Wood反憂通縮？

美國聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）在一份備忘錄提及，美國面對持續性高通脹風險，認為美國通脹走勢明顯高於過去20年平均2%的水平。格林斯潘指，雖然部分推高近期通脹的因素屬暫時性，但政府債務上升和其他潛在壓力，都令美國通脹在中長期持續高企。

美國9月消費物價按年增5.4%，為2008年以來最高，反映供應鏈面對樽頸問題，而需求持續強勁。聯儲局一直持有通脹維持於2%水平的目標，聯儲局成員大多認為現行通脹壓力，屬過渡性質，而市場預期聯儲局下周議息將宣布減少買債。

格林斯潘現為資產管理公司Advisors Capital Management的顧問，他向公司發表報告指，如果美國推出額外財政措施刺激需求，聯儲局可能需要出手，抑制其對經濟的支持。

聯儲局副主席：11月議息會議後公布減買債計劃 通脹較預期為強，可見【下一頁】

圖看Cathie Wood回應Jack和馬斯克原文

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格林斯潘警告通脹風險，ARK 投資創辦人Cathie Wood反而憂慮長線通縮風險，她認為近期通脹只是供應鏈、油價受疫情影響，而人工智能、能量儲存技術、機械人技術、基因組測序、區塊鏈等技術將扭轉通脹走勢。

她連日引用Twitter 創辦人Jack Dorsey、Tesla 創辦人馬斯克對通脹憂慮，她認為，有3大因素令經濟受通縮風險影響，包括1） 人工智能成本降低、2）技術創新逼企業降價，和3）企業過度訂購。

她指出，人工智能培訓成本以每年40%至70%下跌，人工智能會在5至10年對不同行業都會帶來變革，令成本大減。

第二，Wood認為，2008年金融危機後，不少企業為求滿足股東短期需求而派息、回購，投資不足在創新，最終需要降價出售過時產品。

最後，她認為疫情引發企業、消費者恐慌，過度訂購原料和消費，當一切回復正常後，價格將回落，特別重申看淡原油走勢，認為全球需求已經較2019年低，但油價依舊處於2018年高位。

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經濟 經濟現象 通脹 通縮 美國聯儲局 Cathie Wood

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