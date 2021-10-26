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【Sony新機】Sony 「相機手機」Xperia Pro-I亮相　首採1吋感光元件、雙光圈

科技 12:19 2021/10/26

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Sony今宣布，全新Xperia Pro-I正式登場。

快將接近年底，各大廠商都已紛紛出招推出各款手機，其中Sony兩星期前就突宣布在今（26 日）舉行網上發布會。而Sony在發布會上，宣布推出擁有專業相機級規格的Xperia Pro-I旗艦手機， 用上1吋感光元件、雙光圈，Sony更宣稱猶如將旗下集團的相機RX100 VII 規格塞入Xperia PRO-I內。

【Sony5G手機】Sony新5G旗艦手機Xperia 1 III　7月底港開賣

與iPhone 12 mini競爭？傳Sony推Compact新機搶攻市場

Sony今宣布，全新Xperia Pro-I正式登場，而是次的旗艦手機主要瞄準創作者、專業攝影人士，除了提供專業功能，還具備5G即時聯網。Sony表示，「Pro-I」的「I」是代表「Imaging」（圖像）而非數字1，多次強調是一款「真相機」手機。

是次主打攝力的Xperia Pro-I，擁有1200萬像素的主相機，搭配1吋感光元件主鏡，配合 16mm的1200萬像素超廣角鏡及50mm的1200萬像素遠攝鏡。其中其1吋感光元件更具備相位偵測自動對焦（PDAF），有 315 個對焦點。此外更具備 F2.0／F4.0 的可變雙光圈，保留 Xperia系列近年的蔡司T鍍膜。

另外，Sony延續原有的Cinema Pro、Photo Pro 專業模式，更加入全新的「Videography Pro」，強調直覺式的操作介面，可以提供白平衡、對焦等設定，並在錄影上支援眼部追蹤對焦、物件追蹤對焦，另外還有4K 120fps以及12 bit RAW 影像規格。

Xperia Pro-I的外觀設計與Xperia 1 III相似，採用6.5吋屏幕，支援120Hz屏幕刷新率，且沒有瀏海挖孔的正面設計。

至於硬件規格，Sony Xperia Pro-I大致與Xperia 1 III相同，採用Snapdragon 888 SoC、12GB RAM、512GB儲存空間。4500 mAh電量亦支援 30W 快速充電功能，充電30分鐘己可充 50% 電量，電池壽命則達到3年。

售價方面，Sony Xperia Pro-I定價12,999港元，10月29日起正式開放預售，預計於12月上旬正式推出。

【機迷熱話】PS5將有新功能？　Sony正測試以手機App分享PS5截圖、錄製片段

責任編輯：曾曉汶

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