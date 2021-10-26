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蘇丹軍方政變 拘禁總理並頒布緊急狀態

環球經濟金融 12:46 2021/10/26

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蘇丹周一（25日）發生軍事政變，過渡政府總理哈姆多克及大部分內閣成員遭到拘禁，蘇丹軍方同時頒布全國緊急狀態。有不滿軍方政變的民眾在街頭示威抗議，據報有士兵向示威者開槍，造成最少7人死亡及140人受傷。

沙特王儲為父奪位？ 流亡官員指他有意暗殺前國王 【下一頁】

代表軍方的蘇丹主權委員會主席布爾汗（Abdel Fattah al-Burhan）周一發動政變，宣布解散軍民共治的主權委員會，拘留過渡政府總理Abdalla Hamdok及大部分內閣成員。

他又頒布全國緊急狀態，稱需要軍隊維持當地治安。布爾汗承諾於2023年7月舉行大選，然後把權力移交民選政府。

蘇丹信息部仍忠於哈姆多克。該部在Facebook專頁發文表示，過渡憲法只賦予總理頒布緊急狀態的權利，軍方行為屬犯罪，哈姆多克仍然是獲憲法所認受的政府領袖。

政變消息傳出後，蘇丹多地數以萬計的民眾在街頭示威抗議，有中央銀行員工宣布罷工以回應不滿，亦有民眾堵路並與士兵發生衝突，當地軍事總部附近傳出槍聲，據悉有士兵向示威者開槍。路透社引述一名蘇丹衛生部官員指，最少有7人在衝突中死亡，約140人受傷。

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土耳其總統擬驅逐10國大使出境 包括美加德 【下一頁】

聯合國打算周二（26日）召開會議閉門討論蘇丹局勢；美國白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，反對蘇丹軍方的行動，並呼籲立即釋放總理及其他被軟禁的人。美國國務院亦指已暫停對蘇丹的7億美元經濟援助。此外，英國、法國及埃及紛紛發聲譴責政變。

蘇丹自脫離殖民統治後，國家局勢持續不穩，前總統巴希爾（Omar al-Bashir）於1989 年透過政變上台，掌權 30 年直至2019年4月被軍方倒戈推翻政權，並建立過渡政府統治至今。但與巴希爾有聯繫的軍人及組織於上月曾發動政變失敗後，蘇丹一直處於緊張狀態。

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責任編輯：郭麗明

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