【全球暖化】2020年温室氣體濃度創下歷來新高 超出10年前的年均增長速度

聯合國世界氣象組織（WMO）本周一（25日）公布最新報告，指出在2020年大氣中的温室氣體濃度創下歷來新高，其温度升幅更遠高於巴黎協定設下的目標，情況令人擔憂。

據《聯合國温室氣體公報》指出，在2020年温室氣體濃度年增加速度，高於2011年至2020年的年平均速度，預計今年仍會持續這個趨勢。組織發言人表示，由於新冠疫情導致經濟放緩，一度令排放量暫延，但對大氣中温室氣體量和其增長率並沒有明顯影響；相反，若持續排放，全球氣温將繼續上升。

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三種主要溫室氣體為二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，其中二氧化碳是全球暖化最大元兇；據數據顯示，2020年的二氧化碳濃度較2019年高了2.5ppm至413.2ppm，是1750年工業化前水準的149%。世界氣象組織指出，隨着溫室氣體排放量持續增加以及氣溫上升，地球恐面臨更多極端天氣事件。

世界氣象組織秘書長塔拉斯表示：「聯合國溫室氣體公報為COP26的氣候變化談判者，帶來嚴正且科學的訊息。」他說：「按照現時的溫室氣體濃度增長速度，在本世紀末前，溫度升幅將遠超過巴黎協定設下比工業化前高攝氏1.5至2度的目標。」

聯合國氣候變化大會（COP26）將於本月三十一日至十一月十二日，在蘇格蘭格拉斯哥登場。

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責任編輯：潘曉豐