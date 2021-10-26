【蘋果更新】蘋果自家系統推全面大更新　iOS 15.1、macOS Monterey正式版登場

▲ 蘋果（Apple）今（26日）針對自家系統推出全面大更新，當中包括：iOS 15.1、iPadOS 15.1、watchOS 8.1、tvOS 15.1、HomePod 15.1版，以及macOS Monterey正式版。

蘋果（Apple）今（26日）針對自家系統推出全面大更新，當中包括：iOS 15.1、iPadOS 15.1、watchOS 8.1、tvOS 15.1、HomePod 15.1版，以及macOS Monterey正式版。其中iOS 15.1及macOS Monterey更有多項新功能登場！

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首先iOS 15.1的更新中，iPhone 13 Pro系列用家期待已久的ProRes 錄製格式終正式登場。在 iPhone 13 Pro系列升級至iOS 15.1後，可以先到設定中選擇「相機」，並點選「格式」的選項，其後開啟「Apple ProRes」就可使用。

目前ProRes格式下支援最高 4K/30fps、1080p/60fps ，用家也可隨時在錄影頁面更改。而在啟動ProRes錄影時，因為錄影檔案會較大，因此在頁面上，還會有預計可拍攝的時間。

此外，其他的iPhone在更新到iOS 15.1後，也可以用到SharePlay同播同享功能，將Apple TV App、Apple Music以及其他受支援的App Store App內容與其他人共享。共享控制項目讓所有人都可以暫停、播放、回帶或快播。

至於作為Mac年度重大更新正式版的macOS Monterey，則有新版的Safari、全系統翻譯、新捷徑App、圖像文字判讀與編輯、快速備忘錄等新功能。不過，macOS Monterey就暫時未有支援SharePlay，需待今年稍後時間才會推出。

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而watchOS 8.1是小更新，主要修復漏洞提升效能。HomePod 15.1版則讓HomePod正式支援Apple Music上的無損音質和杜比空間音訊。tvOS 15.1亦與watchOS 8.1一樣，僅是小更新，主要是修復漏洞並加入SharePlay。

責任編輯：曾曉汶