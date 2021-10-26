【網絡私隱】最高罰款至1,000萬澳元 澳洲擬規定16歲以下社交媒體用戶須獲家長同意

澳洲政府於周一（25日）公布最新一項有關網絡隱私法案草案，規定16歲以下用戶須獲得家長同意，才可使用社交媒體，若平台不遵守，最高罰款達到1,000萬澳元（約5,821萬港元），此舉令澳洲在社交媒體限制方面，將成為全球最嚴格的國家之一。

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據悉，相關法律適用於社交媒體公司及約會軟件，營運公司須採用合理措施來確認用戶年齡，並在收集用戶資料時，須優先考慮兒童的利益；同時草案將賦予澳洲隱私專員公署完全的調查和執法權，對任何一家公司作罰款。

澳洲司法部長表示：「我們正確保國民的資料和隱私有得到謹慎處理和保護，如果那些科技公司未按規定行事，將受到重罰。」早前，Facebook被美國政府就損害兒童的心理健康一事，進行調查，相信這成為澳洲政府提出草案原因之一。

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責任編輯：潘曉豐