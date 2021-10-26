【Moderna疫苗】EMA批准加強劑 建議成人接種

繼歐洲藥品管理局（EMA）早前批准輝瑞疫苗加強劑後，歐盟的新冠疫苗加強劑計劃再取得進展。EMA周一（25日）宣布批准Moderna疫苗加強劑，建議成人完成接種兩劑疫苗半年後可接種Moderna加強劑。

美CDC批准Moderna強生疫苗加強劑 【下一頁】

EMA周一稱有數據顯示，完成接種兩劑疫苗後6至8個月後接種第3劑Moderna疫苗，可令18歲或以上人士抗體水平上升。當局經審查後批准使用Moderna疫苗加強劑，建議18歲或以上人士完成2劑疫苗接種半年後，可打加強劑。

歐洲新聞台（Euronews）報道指，Moderna加強劑劑量為成人最初接種劑量的一半，接種後副作用與次劑類似。EMA表示，當局正在監察接種加強劑後，出現心肌炎等其他罕見副作用風險，亦會繼續評估疫苗的安全性及有效性。

EMA批准打新冠疫苗加強劑 成人隔半年可接種 【下一頁】

Moderna公司周一亦宣布，其疫苗對6至11歲兒童安全有效，將向各地監管機構提交數據。

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責任編輯：李俊儀