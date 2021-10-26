【新冠疫苗】下月入境美國要打齊針 5類人獲豁免

美國政府周一（25日）更新出入境檢疫安排，絕大部分外國旅客需完成接種世界衛生組織（WHO）認可的新冠疫苗，並持有效檢測證明才可入境。未成年人士等多類旅客在疫苗接種方面獲豁免，措施於下月8日起生效。

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美國政府上月初宣布，將會要求所有旅客入境美國前都需要完成接種新冠疫苗。美國將接受WHO批准的所有新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、Moderna、強生（Johnson & Johnson）、阿斯利康（Astrazeneca）、科興及國藥疫苗。

但華府周一改口風宣布豁免以下5類旅客，包括來自疫苗接種率低於10%國家的旅客、未滿18歲旅客、因健康原因無法接種疫苗的旅客、參與疫苗臨床試驗的旅客、因緊急情況或人道主義原因入境的旅客。

據悉，獲豁免旅客必須證明他們會遵守相應公共衛生要求。如他們計劃在美國逗留超過60日，就必須在美國境内接種新冠疫苗。

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包括美國公民及永久居民等所有旅客入境美國，都必須提供3日内有效的陰性檢測結果。至於美國公民及永久居民如未完成接種疫苗，必須在返國前一日提供有效陰性檢測結果。

而來自 33 個國家或地區的旅客即使完成接種疫苗。也被禁止入境美國。

當局指旅客登機前要出示疫苗接種及檢測證明，航空公司會負責檢查，包括這些證明是否由官方機構發出的有效文件，以及是否符合美國疾控中心（CDC）對完成接種疫苗的定義。

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責任編輯：鄭錦玲