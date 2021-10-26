【Google】Gmail企業版將推新介面　下月8日起可更新

▲ 是次改版帶來5大變化，如收件匣欄位可顯示聯絡人頭像及電郵地址、寄出郵件前可單獨在該郵件更改收件人名字的顯示方式等。

Gmail將於下月推出新版介面，是次更新主要針對企業版用戶，包括Workspace、 G Suite Basic及Business。此次改版將出現5大變化，大部分聚焦在撰寫郵件，改善用戶體驗。

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是次改版帶來5大變化，如收件匣欄位可顯示聯絡人頭像及電郵地址、寄出郵件前可單獨在該郵件更改收件人名字的顯示方式、收件人若為企業外部用戶會用黃底色框標記、自動檢測收件人/副本/密件副本欄位是否有重複並提供相近的選項，以及改善電郵與格式的驗證方法防止無效格式郵件遞送。

簡單來說，在發送郵件時，透過頭像顯示可清晰地檢視寄件清單內的所有聯絡人，以避免誤寄情況。另外，企業組織若有不同的相關網域名稱，如電郵地址為@google.com、與@youtube.com，在新版Gmail將能更改為同一網域，可以更清楚地劃分企業內部信件與外部信件。同時，當收件人欄位出現外部聯絡人時，透過黃底色作為區隔，也有助避免寄錯郵件。

Google表示，Workspace、 G Suite Basic和Business用戶的新版Gmail會以漸進式推出，預計在11月8日起開始釋出更新。

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記者：廖淑瑩