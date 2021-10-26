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【營銷智慧@iM網欄】香港市場限制多 利用網絡財自需變通

名人薈萃 10:20 2021/10/26

分享：

筆者數周前分享了一位外國Youtuber阿里醫生到底如何利用網絡達至財務自由，方法不外乎經營網店、製作網上課程、Youtube本身的廣告收入以及其他品牌的業配。不過，如直接將阿里醫生的一套全盤搬到香港卻非明智之舉。例如Youtuber如想增加Youtube廣告收入，必先增加觀眾人數或提升某類型觀眾的廣告價值，而後者並非Youtuber能夠控制，唯一可做的是增加觀眾人數。

【營銷智慧@iM網欄】憑一技之長製作網課 一次製作可創永久被動收入?

但由於香港市場規模較小，人口只有約700萬人，加上世界各地（廣東省除外）的粵語市場，人口約有千萬左右，相對英語市場，粵語Youtuber要靠增加觀眾人數來提高Youtube廣告收入並非易事。如選擇製作最大眾化的「食瞓玩」類休閒影片，由於坊間已有不少類似頻道，雖則大部份人對「食瞓玩」也感興趣，但香港人口始終不多，在僧多粥少下，廣告收入增長有限。

因此，坊間平台在力爭觀眾流量之餘，也不會只依賴Youtube廣告收入，主要的收入來源都是來自廣告商的業配，但一般創業者何來有資源與競爭? 因此，選擇較少人涉獵的利基市場卻可以大大提高收入，因部份專門頻道類別的觀眾會被Youtube定義為有價值用戶，每個觀眾的廣告單價會比「無厘頭」、休閒頻道的用戶為高。

再者，這些利基市場的內容所有人也懂，這塊餅雖然不大，但勝在競爭較小，要從中突圍而出不是難事，然後再利用業配、網店或網上課程的方式槓桿你的粉絲，要做到財務自由不是難事。總而言之，大眾有大眾的玩法，小眾有小眾的玩法，你可以靠堆砌人數提增加收入，經營小眾市場便可靠提高用戶黏度來增加收入。不過，即使是經營網店、製作網上課程也同樣面對香港人口規模限制問題，下周再談。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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