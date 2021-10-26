【港股市況】恒生指數跌93點守二萬六　ATM累市阿里巴巴跌逾2%、滙豐逆市升逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股承接美股升勢高開102點，其後走勢向下，午後曾跌逾200點，恒生指數收報26038點，跌93點，成交1139.9億元。恒生科技指數跌1.3%，報6654點。滙豐 （00005） 逆市升逾1%；ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；阿里健康 （00241） 跌一成；電動車股造好，內房股續跌。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【強制檢疫】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組 冀令中央有信心通關

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報26038點，跌93點，成交1139.9億元。恒生科技指數跌1.3%，報6654點。滙豐 （00005） 逆市升逾1%；ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；阿里健康 （00241） 跌一成；電動車股造好，內房股續跌。

【16：00】恒生指數U盤前跌110點，報26021點。

【15：40】港股尾市跌約160點，報25971點；科指跌1.7%，報6629點。

【15：34】億和 （00838） 升幅擴大至近三成，高見0.97元。

【15：32】【騰訊700】騰訊周六發布《王者榮耀》IP新遊戲

【15：32】【大行報告】瑞信：海底撈今年料關150家虧損門店 降目標價兩成

【15：28】【內房危機】星展香港：房地產稅有正面影響 或可抵銷部分城市供應短缺問題

【15：12】騰訊 （00700） 跌逾1%，回落至500元水平以下，低見495.6元；美團 （03690） 亦跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見168.1元。

【15：03】潤地 （01109） 尾市跌逾7%；中海外 （00688） 跌逾3%。碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌4%；融創 （01918） 跌7%。

【15：02】億和 （00838） 股價逆市升兩成，高見0.9元，成交6575萬元。

【15：00】內地股市午後向下，上證、深證、創業板指分別跌0.3%。

【14：37】中國燃氣 （00384） 股價跌逾5%，破底低見18.12元。

【14：30】阿里健康 （00241） 跌幅擴至逾12%，報10.82元日內低位。

【14：14】新能源車股升幅隨大市收窄，比亞迪 （01211） 午後升逾1%，低見306.4元。小鵬汽車 （09868） 升近9%；理想汽車 （02015） 升逾4%。

【14：10】恒指跌逾200點，最新報25925點，跌206點，阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至3%，低見168.2元。

【13：40】內地股市午後向下，港股跌約135點，跌穿26000點水平。

【13：37】煤炭股向下，其中兗煤 （01171） 跌逾6%；神華 （01088） 、中煤 （01898） 跌逾2%。

【13：30】大市午後初段維持近百點跌幅，恒指最新跌98點，報26033點。

【13：28】滙豐 （00005） 績後逆市向上，股價午後升1.5%，報47.4元試穿今早高位。

【HSBC滙豐】滙豐委託摩根士丹利負責回購股份 明年4月20日前完成

【13：25】【內房危機】融創預告有力還12月到期債務、照跌9% 當代置業違約走數20億

【13：23】奈雪的茶 （02150） 逆市升逾8%，高見10.6元。奈雪於清華南門口新開奈雪書屋，是新茶飲行業首次推出「閱讀空間」式門店。

【13：18】科技股拖累市況，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 跌0.9%。

【13：13】上海復旦 （01385） 逆市升逾8%，高見24元。上海復旦預期第三季度純利約3.9億元人民幣，按年大增2.7倍。

【13：08】海底撈 （06862） 未止跌，股價跌逾3%，破底低見25.5元。市場監管總局辦公廳此前印發《關於加強連鎖食品經營企業食品安全監管的通知》，要求進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管，全力守護人民群眾「舌尖上的安全」。

【13：07】力勁 （00558） 逆市升逾14%，高見23元。

【13：00】港股午後初段跌約95點，報26037點；恒生科技指數跌1.5%，報6645點。

【12：06】【新股IPO】方星海：加快推動解決企業境外上市審計監管問題

【12：00】恒生指數半日跌103點，報26028點，成交615億元。恒生科技指數跌1.5%，報6646點。電動車股逆市造好，小鵬汽車 （09868） 升逾11%；理想汽車 （02015） 升近7%；比亞迪 （01211） 升逾3%，齊齊破頂。啤酒股上揚，內房續向下。

【11：57】【大行報告】大摩唱好華潤啤酒未來60日股價七成機會上升 內地啤酒業具加價憧憬

【11：45】恒指中午收市前跌約110點；科指跌1.5%。

【11：41】賽晶科技 （00580） 跌逾7%，低見4.47元。

【11：35】融創 （01918） 跌幅擴大至9%，低見17.1元。

【11：30】上證半日升近0.1%；深證升近0.3%；創業板指升0.4%。

【11：25】【HSBC滙豐】大摩調升滙豐派息預測、目標價 一文看清大行最新目標（不斷更新）

【11：25】【大行報告】瑞信看淡內房前景連降三內房股評級 融創連降兩級目標價削四成

【11：24】港股跌逾百點，恒指跌114點，報26017點；科指跌1.4%報6651點。

【10：53】【內房危機】瑞信：房產稅細則料明年初實施、僅限於個別城市 一文看清券商對內地房地產稅試點的看法

【10：46】阿里健康 （00241） 跌幅擴大至9%，低見11.16元。另外，平安好醫生 （01833） 跌逾3%；京東健康 （06618） 跌0.9%。

【10：38】大市反覆向下，最新報26052點，跌約80點；科指跌近1.1%，報6675點。

【10：35】【異動股】理文化工進軍電池新材料業務 股價飈逾兩成

【10：28】濠賭股抽上，藍籌銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升近半成。另外，永利 （01128） 升近5%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾3%；新濠 （00200） 升逾4%。

【10：25】啤酒股造好，青啤 （00168） 升幅擴大至約一成，高見67元；潤啤 （00291） 、百威亞太 （01876） 分別升逾6%。

國家統計局發布公布數據，今年九月中國規模以上啤酒企業產量298.9萬千升，較去年同期跌5.7%。今年一至九月中國規模以上啤酒企業累計產量2924.1萬千升，較去年同期升4.1%。

【10：04】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近2%，大市最新跌約70點，報26060點；科指跌0.7%，報6699點。

【09：57】【電動車股】Tesla突破1000美元 比亞迪、小鵬、理想齊突頂 網傳比亞迪電池加價至少兩成

【09：56】內房股續向下，中海外 （00688） 跌逾3%；潤地 （01109） 跌逾4%；碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌近4%；融創 （01918） 跌逾6%。

【09：54】中國金典 （08281） 昨升逾3倍後，今早回吐逾七成，低見0.35元，回落至抽升前水平。

【09：43】Tesla（美︰TSLA）股價突破1000美元，比亞迪 （01211） 升逾4%，破頂高見324.6元；吉利 （00175） 升2%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升3%。另外，小鵬汽車 （09868） 升逾9%，破頂高見194.5元；理想汽車 （02015） 升逾6%，破頂高見135元。

【09：40】恒大系個別發展，中國恒大 （03333） 逆市跌半成；恒大汽車 （00708） 升2%；恒大物業 （06666） 跌逾3%。

【09：36】啤酒股造好，潤啤 （00291） 升逾6%；青啤 （00168） 升半成；百威亞太 （01876） 升逾1%。

【09：36】滙豐 （00005） 績後續向上，股價升逾1%，高見47.35元。

【09：34】新東方在綫 （01797） 跌逾1%，低見4.87元。新東方在綫發公告指，將停止經營內地義務教育階段學科類校外培訓服務，預計今年11月底前會終止提供予內地幼兒園至九年級（即K-9）學生。

【教育股風暴】新東方在綫：11月底前停止K-9學科類校外培訓服務 料對後續總營收產生重大不利影響

【09：33】理文化工 （00746） 升逾11%，高見9.3元。理文化工與江西省瑞昌市政府訂立項目協議，在當地發展化工業務，擬斥5000萬元人民幣購工業地皮。

【09：31】大市開市後升幅收窄，一度轉跌，最新升約14點，報26146點。

【09：29】李寧 （02331） 升4%，李寧第三季度整個平台的同店銷售，按年錄得20%至30%高段增長。

【體育用品股】李寧：第三季同店銷售按年增2至3成 中國李寧銷售點按季增99間

【09：27】中興通訊 （00763） 第三季度純利按季減少6.5%至17.7億元人民幣，股價績後升近1%。

【業績｜通訊股】中興第三季純利 按季跌6.5%

【09：25】阿里健康 （00241） 股價逆市跌3%。阿里健康發盈警，上半年盈轉虧，預期將錄得不多於3.2億元人民幣虧損淨額。

【盈警︱阿里健康】阿里健康料盈轉虧 上半年虧損不多於3.2億

【09：24】港華燃氣 （01083） 復牌高開逾4%。

【港華燃氣】港華燃氣改名「港華智慧能源」 李家傑任主席、新股及可換股債引Affinity基金募集28億

【09：21】恒生指數開報26234點，升102點。恒生科技指數升近0.1%，報6749點。比亞迪 （01211） 續升逾5%破頂；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市軟跌0.6%及0.3%。

【09：18】中國商務部表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。

【09：13】期指開報26231點，升90點或0.3%。

【08：59】恒指黑期升約97點，報26207點；道指期貨升50點，報35792點。

【08：50】【快手股價】快手CCASS逾340億元大手轉倉 重返招股價有望？

【08：22】年年卡主要股東出售股份 股價昨抽升四成

【07：58】【新股IPO】UJU HOLDING1948今日起招股 入場費約9252元

【07：45】【新股IPO】鷹瞳科技2251今日起招股 一手入場費約8212元

【07：45】港股ADR收報26124點，跌7點。滙豐 （00005） ADR折合報47.42元，較港收市價高0.72元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報505.66元，較港收市價高0.66元或0.1%。

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【07：30】電動車生產商特斯拉（美：TSLA）升穿1000美元關，連續第3個日創新高，市值破萬億美元大關，帶動美股造好，道指標指同破頂。道指收市升64點，報35741點；標指升21點，報4566點；納指升136點，報15226點。

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【開市9點半】滙豐績勝預期 大摩升目標價及派息預測 Tesla股價升越1000美元

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責任編輯︰梁浩碩