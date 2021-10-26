▲ 【Tesla新高】馬斯克身家單日激增362億美元破鍾睒睒紀錄 身家超越埃克森美孚、Nike市值

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）股價升穿1000美元水平，Hertz訂購了10萬輛特斯拉汽車，總成交金額約42億美元，創Tesla最大筆交易，消息推動Tesla股價升12.7%收報1024.86美元，市值突破1萬億美元。水漲船高下，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家亦急增。

Hertz訂10萬輛Tesla 等於Tesla第三季近半出貨量，詳情請看︰【下一頁】

馬斯克身家周一飆升362億美元，打破農夫山泉 （09633） 上市時，農夫山泉集團董事長鍾睒睒身家單日大增320億美元的紀錄。根據彭博億萬富豪指數，馬斯克身家為2886億美元，超越埃克森美孚（美：XOM）或Nike（美︰NKE）的市值。

另外，馬斯克身家亦遠遠拋離第二富豪Amazon 亞馬遜（美︰AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。根據數據，貝索斯身家為1926億美元。

除Tesla股價大升令馬斯克身家大增外，根據周一提交給監管機構的文件，馬斯克股票期權薪酬計畫的第七批在第三季度發放，使其身家增加了約80億美元。

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責任編輯︰梁浩碩