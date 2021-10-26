▲ 【新股IPO】UJU HOLDING1948今日起招股 入場費約9252元

UJU HOLDING （01948） 今日（10月26日）起至10月29日招股。內地線上營銷服務提供商UJU計劃發行1.2億股，一成於香港作公開發售，集資最多近11億元，招股價介乎6.7元至9.16元，每手1000股，一手入場費約9252.3元。UJU預期於11月8日掛牌。

UJU主要通過其媒體合作夥伴提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，尤其為線上短視頻營銷解決方案，去年收益63.6億元人民幣，按年增長84.3%，期內溢利1.3億元人民幣，升62.6%。今年首4個月，溢利6863.9萬元人民幣，按年飆升近4.5倍。

所得款項淨額約4.9%用於升級優量引擎平台，並專注於研究、開發及使用AI功能及SaaS技術；3.3%用於探索與其在線上短視頻平台上從事電商業務之廣告主客戶之業務機會；6.6%用於提升內容製作能力；59.3%用於透過提升與現有媒體合作夥伴的關係以及擴大廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務；16%用於尋求對與其產生協同效益，並可增強其在當地營銷之實力的商機進行戰略投資和收購；9.9%用作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩