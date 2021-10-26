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【新股IPO】鷹瞳科技2251今日起招股　一手入場費約8212元

新股IPO 07:39 2021/10/26

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【新股IPO】鷹瞳科技2251今日起招股　一手入場費約8212元

鷹瞳科技 （02251） 今日（10月26日）起至10月29日招股。鷹瞳科技計劃發行2226.7萬H股，一成作香港公開發售，集資最多18.1億元，招股價介乎75.1元至81.3元，每手100股，一手入場費約8211.9元。鷹瞳科技預期於11月5日掛牌。

鷹瞳科技於2015年成立，主要提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案，公司權益股東去年虧損8006.4萬元人民幣，按年收窄8.1%；收入達4767.2萬元人民幣，按年增長56.7%。

所得款項淨額約50%將分配於繼續優化、開發及商業化核心產品Airdoc-AIFUNDUS；19%用於資助硬件設備的研發及生產；10%用於資助正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發；6%用於產品組合的開發；5%用於資助與學術及研究機構合作開展的研究項目；10用於營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】鷹瞳科技澄清「下月闖關」及「集資額」均為虛假訊息

【新股IPO】UJU HOLDING1948今日起招股　入場費約9252元

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO

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【新股IPO】UJU HOLDING1948今日起招股　入場費約9252元

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