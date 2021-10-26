【ET財經早點1分鐘】Tesla股價破千美元 fb每股盈利超預期股價升

租車公司Hertz向Tesla落10萬輛車訂單，刺激Tesla股價急漲13%，突破1000美元大關！市值亦衝破1萬億美元，成交亦罕有超過600億美元。

facebook收入遜預期 拓VR產品

fb公布第三季業績，雖然收入遜預期，但每股盈利超預期，並將回購計劃增加500億美元，盤後股價升約1%。

facebook宣布，第四季將Facebook Reality Labs獨立滙報，部門專注硬件、增長實境及虛擬實境的產品，預計硬件和 VR 領域的投資，將使2021年的利潤減少約100億美元。

*今早9時《ET開市直擊》邀請耀才譚智樂（Arnold）為你分析市況解答股票疑難*【按此】

納指漲近1% 布油曾升穿86美元

美股三大指數造好，納指表現最佳，升1%。

能源危機本周再升級，天然氣漲逾11%，倫敦布蘭特期油曾升破86美元。

恒指夜期倒升13點 滙豐ADR續揚

恒夜期收市倒升13點，收報26154點。滙豐 （00005） 公布業績後股價走勢回勇，ADR折算收報47.4港元，較港收市價高。

科技股ADR靠穩，惟阿里巴巴低港1.6%。

*逢交易日下午1時《石Sir午市閒談》為你談市論股*