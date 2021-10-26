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【facebook業績】facebook收入遜預期　投資百億美元盈利搞VR

股市 06:27 2021/10/26

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【facebook業績】facebook收入遜預期　VR及家族APP獨立報數

facebook公布第三季業績，截至9月底止3個月，總收入290.1億美元，按年增長35%，低於預期的295.7億美元。其中廣告收入增長33%至282.76億美元，其他收入急增195%至7.34億美元。純利91.94億美元，按年增長17%，每股盈利3.22美元，增長19%，超市場預期的3.19美元。

分析師估計第三季度Facebook的每股收益為3.19美元，同比增長17.7%，是7個季度以來最小的增幅，而去年同期為2.71美元；同時，預計每月活躍用戶同比仍將出現增長。

分析師還預計，Facebook第三季度營收同比將增長37.6%，但與前兩個季度相比增長放緩。同時，2021全年每股收益將增長40.1%，較2020年57.1%的增速也有所放緩。

此前，Facebook公布的第二季度收益超過了分析師的預期：每股收益較去年同期增長100.9%，為2020年第一季度以來的最快增速；營收同比增長55.6%，為2016年第三季度以來的最快增速。

【facebook失速】Facebook年輕用戶人數持續下滑

 

另外，facebook的每日活躍用戶（DAUs）19.3億，按年增長6%。月活躍用戶29.1億，按年增6%。

回購股份方面，第三季已回購143.7億股A類股份，仍有79.7億美元回購授權，並將授權增加500億美元回購。

facebook宣布更新財務報表結構，將facebook家族APP例如Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp and other services，以及Facebook Reality Labs包括虛擬實景的軟硬件商品作獨立滙報。

facebook預期，投資在Facebook Reality Labs將減少2021年盈利約100億美元，作為長期投資，預期未來數年將增加投資。

【FB改名】Facebook擬一周內改名　凸顯由社交媒體轉型至「元宇宙」

【美股焦點】Facebook 擬在歐盟聘1萬人開發「元宇宙」平台

記者：譚志偉

美股 業績公布 Facebook（美：FB）

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【facebook失速】Facebook年輕用戶人數持續下滑

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