【Facebook業績】FB投資百億美元搞「元宇宙」、盤前彈逾2%　受累蘋果新政上季收入遜預期

▲ 【Facebook業績】FB投資百億美元搞「元宇宙」 受累蘋果新政上季收入遜預期

Facebook（美：FB）第三季業績漸反映蘋果（Apple，美：AAPL）iOS更新私隱權政策影響。Facebook 上季收入按年增35%至290.1億美元，不及市場預期的295.7億美元，盈利就按年增17%至91.9億美元，每股盈利受惠回購就按年增19%至3.22美元，盈利表現較市場預期為佳。Facebook同時宣布，將投放100億美元盈利發展「元宇宙（Metaverse）」。

FB預期，第4季收入將為315億至340億美元，稍低於分析師平均預期的348.4億美元，按年增幅進一步回落至24%。FB續指，蘋果新政會持續影響2022年表現。

Snapchat上周已披露蘋果新政對業務影響，FB最新收入遜預期未令市場驚訝，FB周二美股盤前反升2.6%，暫報337.31美元。

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FB在社交平台用戶量增長持續放慢下，集團宣布更新財務報表結構，凸顯公司加強發展「元宇宙」。

FB將Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp等現有社交平台業務整合匯報，而涉及Oculus 等虛擬實景（VR）軟硬件商品將歸入「Facebook Reality Labs」，作獨立匯報。

FB預期，投資在Facebook Reality Labs將減少2021年盈利約100億美元，作為長期投資，預期未來數年將增加投資。

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FB營運總監Sheryl Sandberg批評，蘋果新政策令小商戶精準投放廣告的能力減弱，不利他們營商，FB會繼續開發技術，在減少處理用戶個人資訊量的前提下，向用戶投放合適廣告。

與蘋果6月推出新私隱政策前比較，FB第二季收益按年增1倍，創2020年首季以來最高增速，反映疫情影響減輕。

券商最新預期，FB今年每股收益將增長40.1%，較2020年57.1%增速明顯放緩。

在FB公布業績前，Snapchat（美：SNAP）上周公布業績，已披露收入受蘋果新政影響，拖累SNAP和其他社交平台股價下跌。蘋果有關私隱權政策，容許用戶限制應用程式（App）跨app跟蹤使用習慣，變相限制社交平台精準投放廣告的能力。

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FB其他營運數據方面，facebook上季末每日活躍用戶（DAUs）19.3億戶，按年增長6%。月活躍用戶29.1億，按年增6%。

回購股份方面，FB第三季已回購143.7億股A類股份，仍有79.7億美元回購授權，並將授權增加500億美元回購。

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記者：麥德銘、譚志偉