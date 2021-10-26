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亞馬遜超越聯邦快遞 成為美國第三大包裹快遞公司

股市 01:49 2021/10/26

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亞馬遜超越聯邦快遞，成為美國第三大包裹快遞公司。（法新社資料圖片）

外電報道，全球貨運及電子商務追蹤公司Pitney Bowes（必能寶）最新數據顯示，亞馬遜已超越聯邦快遞，成為美國第三大包裹快遞公司。

多年來，聯邦快遞、UPS和美國郵政一直主導著美國的快遞市場。 但Pitney Bowes最新一份報告顯示，亞馬遜在2020年運送的包裹數量，已經超過了聯邦快遞。對於亞馬遜而言，這是一個相當大的成功，因為快遞服務並不是其主業。

數據顯示，去年亞馬遜的包裹量同比增幅最大，較2019年的18.5億包裹增長127%。其次是美國郵政（USPS，增長34%）、聯邦快遞（增長21.7%）和 UPS（ 增長12.6%）。

USPS派送的包裹最多，達到76億件，其次是 UPS（49.2億件）、亞馬遜（42億件）和聯邦快遞（32.5億件）。 Pitney Bowes稱，這四家公司合計佔據了美國市場99%的份額。其中USPS佔38%，UPS佔24%，亞馬遜佔 21%，聯邦快遞佔16%。

亞馬遜在快遞行業的崛起令人矚目，因為直至2014年，亞馬遜在該市場的份額還是零。此後，亞馬遜投入資源建立一個由倉庫、卡車、飛機和送貨司機組成的網絡。 隨著運輸網絡的加強，亞馬遜逐漸從聯邦快遞等第三方託運人手中奪得份額。

將來，如果亞馬遜將其物流業務作為一項服務，提供給品牌和零售商，也不足為奇。 

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責任編輯：李勝君


 

美股 聯合包裹（UPS，美：UPS） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 品牌 零售 美國

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