Redwire刷新歷史高位兩度觸發熔斷 貝佐斯擬推商業空間站計劃

▲ Redwire股價急漲，即市兩度觸發熔斷 ， 此前貝佐斯表示推出商業空間站計劃。

Redwire（RDW）拉升逾3美元，刷新9月3日美國IPO以來盤中高位至16.06美元，使得即市整體漲幅擴大至32.07%，盤中兩度觸發熔斷，此前，貝佐斯旗下藍色起源宣布關於打造商業空間站Orbital Reef的計劃。

Orbital Reef由波音公司（BA）、Redwire Space、Genesis Engineering Solutions、以及亞利桑那州立大學（Arizona State University）持股。

Redwire是面向下一代太空經濟的關鍵任務空間解決方案和高可靠性組件供應商，擁有用於太陽能發電和太空3D打印和製造的寶貴知識產權。

該公司擁有數十年的飛行傳統，以及商業航天平台的敏捷和創新文化，Redwire具有獨特的優勢，可以幫助其客戶解決未來太空任務的複雜挑戰。

藍色起源和Sierra Space表示，計劃在低地球軌道上開發一個商業空間站，稱為Orbital Reef。藍色起源在聲明中表示，該項目旨在開發空間站新市場，為任何人提供在軌道上擁有「專屬地址」的機會，為從事工商業的客戶提供具有競爭力的全程服務，包括太空運輸和物流、太空居住、設備管理等。該站預計將於2030年下半年開始運營。

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責任編輯：李勝君