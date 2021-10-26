Facebook年輕用戶人數持續下滑

▲ 據Facebook內部報告，年輕用戶人數持續下滑。（法新社資料圖片）

據彭博社報道，Facebook內部一組研究人員今年3月編寫一份報告。該報告包括一系列的圖表和數據，強調了一個正在加速的令人擔憂的趨勢：Facebook在青少年和年輕人中愈來愈不受歡迎。

美國青少年今年在Facebook上花費的時間按年下降了16%，美國年輕人花在社交網絡上的時間比去年也減少了5%。與此同時，新註冊的青少年人數在下降，年輕人加入Facebook的平均年齡也要比過去大。

大多數2000年以前出生的人，在19歲或20歲之前就已經創建了Facebook帳戶；現在，Facebook預計後來出生的人群，要到更大的年齡才會加入該社交網絡，可能是24歲或25歲。

許多新註冊的青少年帳戶是以前已經註冊過的老用戶，而不是新用戶；各個不同年齡段的用戶發布的帖子也愈來愈少。

綜合來看，盡管Facebook用戶總數多年來一直在增長，其市值目前已經接近1萬億美元，但美國的青少年和年輕人等關鍵用戶群體在Facebook應用上的增長指標，多年來一直在下降。

Facebook將在10月25日美股收盤後發布第三季度財報業績。

分析師估計第三季度Facebook的每股收益為3.19美元，同比增長17.7%，是7個季度以來最小的增幅，而去年同期為2.71美元；同時，預計每月活躍用戶同比仍將出現增長。

分析師還預計，Facebook第三季度營收同比將增長37.6%，但與前兩個季度相比增長放緩。同時，2021全年每股收益將增長40.1%，較2020年57.1%的增速也有所放緩。

此前，Facebook公布的第二季度收益超過了分析師的預期：每股收益較去年同期增長100.9%，為2020年第一季度以來的最快增速；營收同比增長55.6%，為2016年第三季度以來的最快增速。

該公司在其收益報告中也表示，預計第三季度和第四季度業績環比增長將顯著放緩。

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責任編輯：李勝君