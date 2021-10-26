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【facebook失速】Facebook年輕用戶人數持續下滑

股市 06:43 2021/10/26

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據Facebook內部報告，年輕用戶人數持續下滑。（法新社資料圖片）

據彭博社報道，Facebook內部一組研究人員今年3月編寫一份報告。該報告包括一系列的圖表和數據，強調了一個正在加速的令人擔憂的趨勢：Facebook在青少年和年輕人中愈來愈不受歡迎。

【facebook業績】facebook收入遜預期　投資百億美元盈利搞VR

美國青少年今年在Facebook上花費的時間按年下降了16%，美國年輕人花在社交網絡上的時間比去年也減少了5%。與此同時，新註冊的青少年人數在下降，年輕人加入Facebook的平均年齡也要比過去大。

大多數2000年以前出生的人，在19歲或20歲之前就已經創建了Facebook帳戶；現在，Facebook預計後來出生的人群，要到更大的年齡才會加入該社交網絡，可能是24歲或25歲。

許多新註冊的青少年帳戶是以前已經註冊過的老用戶，而不是新用戶；各個不同年齡段的用戶發布的帖子也愈來愈少。

綜合來看，盡管Facebook用戶總數多年來一直在增長，其市值目前已經接近1萬億美元，但美國的青少年和年輕人等關鍵用戶群體在Facebook應用上的增長指標，多年來一直在下降。

相關新聞：【網絡安全】Facebook爆私隱危機　1.78億名用戶資料遭烏克蘭黑客放售

Facebook與法媒達成協議 為新聞内容付費

【元宇宙】傳Facebook準備改名　居然關「元宇宙」事？

責任編輯：李勝君

美股 社交平台 Facebook（美：FB） 營收 美國 Facebook

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