【facebook失速】Facebook年輕用戶人數持續下滑

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據彭博社報道，Facebook內部一組研究人員今年3月編寫一份報告。該報告包括一系列的圖表和數據，強調了一個正在加速的令人擔憂的趨勢：Facebook在青少年和年輕人中愈來愈不受歡迎。
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美國青少年今年在Facebook上花費的時間按年下降了16%，美國年輕人花在社交網絡上的時間比去年也減少了5%。與此同時，新註冊的青少年人數在下降，年輕人加入Facebook的平均年齡也要比過去大。
大多數2000年以前出生的人，在19歲或20歲之前就已經創建了Facebook帳戶；現在，Facebook預計後來出生的人群，要到更大的年齡才會加入該社交網絡，可能是24歲或25歲。
許多新註冊的青少年帳戶是以前已經註冊過的老用戶，而不是新用戶；各個不同年齡段的用戶發布的帖子也愈來愈少。
綜合來看，盡管Facebook用戶總數多年來一直在增長，其市值目前已經接近1萬億美元，但美國的青少年和年輕人等關鍵用戶群體在Facebook應用上的增長指標，多年來一直在下降。
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責任編輯：李勝君