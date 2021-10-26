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【玩樂好去處】韓國Kakao Friends登陸荷里活廣場 設全港首個主題互動遊戲天地 超刺激滑梯 彈床任你跳

理財智慧 10:05 2021/10/26

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距離12月底的聖誕節還有兩個月的時間，但商場已為這個黃金消費檔期做好準備，其中鑽石山荷里活廣場的聖誕裝置將於下月初已展開，讓遊人率先感受聖誕氣氛。


由11月4日至2022年1月2日，荷里活廣場商場中庭化身成「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」，多個人氣角色包括:Ryan、Apeach、Tube、Con、Muzi、Neo & Frodo、Jay-G 及最新角色 - 春植將首次以聖誕造型矚目登場。

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「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」是全港首個加入 Kakao Friends 互動遊戲元素的玩樂園區，當中的「Ryan 飛越海盜船」可讓你與Ryan一起於 2 米高的滑梯上飛翔，享受從高空滑下來的極速快感。

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而以粉紅色的Apeach為主題的「Apeach彈彈咖啡杯」，粉絲們可於彈床上盡情跳躍，更可從高空俯瞰整個聖誕夢幻樂園的美景。

 

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而於指定周末更可參加「Ryan & Apeach 見面會」，兩大人氣角色將以聖誕造型跟各位粉絲見面，跟大家拍照；同時也設3大打卡熱點，如樂園正中的「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園大舞台」，Tube、Con、Muzi 及 Neo & Frodo 於舞台上的旋轉木馬擺出萌爆姿勢。

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場內亦設有「Kakao Friends 期間限定店」，期間限定店將發售過百款 Kakao Friends 人氣精品。廣場也準備了3 款獨家 Kakao Friends 限定禮品，包括「Kakao Friends 2022 年座枱月曆」、「Kakao Friends 掛頸八達通套」及「Ryan x Apeach 餐碟套裝」，顧客憑指定消費或 VIC 積分即可換領，數量有限，先到先得，換完即止。

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記者：陳詠妍
 

 

Kakao Friends 荷里活廣場 Plaza Hollywood 商場 玩樂 鑽石山 荷里活

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