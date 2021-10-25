▲ 【3800】保利協鑫終發布去年及上半年業績 中期轉賺24億人幣

保利協鑫能源控股 （03800） 終於發布上半年及2020年業績，上半年收益為87.79億元（人民幣，下同），按年增22.3%，純利為24.06億元，去年同期蝕19.96億元。2020全年收益為146.21億元，按年跌24%，淨虧損為56.68億元，按年擴大27.7倍。

保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項 將繼續停牌，看【下一頁】

保利協鑫此前因未能與前任核數師德勤達成一致意見而需多次延遲公布2020年度業績，集團稱，法務會計師的最新調查結果充分解決前核數師德勤提出的關注事項，而今次發布的2020年財務報表的審核程序已完成，為已獲核數師國富浩華同意的初步公告。

業務分部方面，保利協鑫上半年光伏材料業務收益為67.78億元，按年增61.8%；新能源業務為19.17億元，按年減少30.7%。保利協鑫稱，上半年共生產23,284公噸多晶硅、硅片18,712兆瓦。

保利協鑫稱，顆粒硅作為目前最符合雙碳目標能耗標準的新一代硅基原材料，可助力光伏行業實現「低 成本、低能耗、低排放」的目標，在低本高效和優秀碳足跡表現的雙重優勢下，保利協鑫的硅烷流化床法顆粒硅將不斷提升市場佔有率。

保利協鑫又稱，未來全球光伏裝機複合增長率將持續保持在20%，總裝機容量將達到現在的20倍以上。

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編輯：李哲毅