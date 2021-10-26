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【教育科技】疫情帶動數碼學習與　增教學科技發展機遇　香港續舉行全球教育科技峰會

科技 08:30 2021/10/26

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全球教育科技峰會將於11月3日舉行，12隊來自不同地區、今年參與「薯片叔叔共創社」與數碼港聯合推出「教育科技企業全球拓展計劃」的教育科技初創亦會出席。它們早前經過提名及評審後脫穎而出，與會者更可選出最喜愛的初創。

疫情令更多教師、學生及家長明白，善用科技來學習的重要性。（資料圖片）

事實上，疫情下學生在家學習、老師透過網上教學，令教育科技（Education Technology）較疫情前更受注視。一向關注教育科技的「薯片叔叔共創社」創辦人曾俊華見傳媒時表示，數碼學習（e-learning）不等於教育科技，但現時的政策較多支持數碼學習。他相信香港的教育未來要經歷大革新，由下而上去推動，更為切合現今的教育環境。令學生明白如何應用科技，才是教育科技的最終目標。

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沉浸式技術應用增  有利員工培訓
陳嘉怡指出，沉浸式技術（虛擬實境和增強實境）被更廣泛應用，尤其在員工培訓上或涉及危險性較高的培訓。曾俊華多次強調，共創社沒有金錢資助初創，卻有一個涉及投資者及用家的網絡，有需要時可為初創做配對，如協助來自以色列、並早前曾參與以上計劃的CoderZ，將其的虛擬機械人和編碼學習和比賽平台引入香港學校。

今年參與及入圍的12隊伍中，不少都表示對內地龐大的市場有興趣，亦有希望藉本港進軍亞洲市場。內地近期推出新的政策，或對教育科技發展有影響，曾俊華表示，長遠來說仍看好內地教育科技市場的發展。陳嘉怡補充，內地新政策出台後，多了內地投資者表示對本港甚至海外的教育科技初創有興趣。

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海外初創有意發展內地及亞洲市場
陳嘉怡提到，在外國已有慈善基金投資教育科技相關的初創，皆因推廣教育對社會長遠發展有禆益。做法是一些慈善基金先為規模細的教育科技初創提供基本資金，發展至較有規模後，再引入私人投資。她希望未來在港鼓勵、更向傳統慈善基金或大企推廣以上做法。曾俊華亦提到，除了傳統的私人基金外，愈來愈多家族辦公室在亞洲成立，他們投資初創的興趣亦見上升。

記者：梁巧恩

曾俊華 家族辦公室 慈善基金 疫情 技術應用 以色列 機械人 香港 亞洲市場 AR

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