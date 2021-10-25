【快手股價】快手CCASS逾340億元大手轉倉　重返招股價有望？

快手 （01024） 大戶倉位見異動後，股價節節攀升。據聯交所中央結算系統（CCASS）顯示，花旗戶口持股於10月11日，突增近3.19億股，以最新收市價108元計算，貨值344億元。

快手10月11日當日漲逾5%，收報88元，沈寂數天之後，近期再展升浪，周一股價飆近6%，收報108元，連升5日累漲逾31%，但仍低於115元招股價。

據半年報，持股超過3億的外部股東，只有騰訊 （00700） 和5Y Capital（前稱晨興資本），分別持有5.06億股及4.96億股B類股份，與去年底持平。

大型的股權操作，背後是部署配股，抑或另有目的，仍要等待觀察。事實上，快手倉位今年屢見異動，例如高盛戶口於8月20日突增5.5億股，美林於8月2日增加2.2億股，大摩於7月14日亦增5.6億股。

另邊廂，自快手9月納入港股通交易以來，北水密密掃貨，至今掃近49億元，昨日吸資大增至19億元，為快手開通北水以來最誇張。據CCASS數據，北水持股佔快手已發行股份為1.19%，如果北水「搶籌」速度加快，勢刺激快手動力再增強。

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記者：區嘉俊