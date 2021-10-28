  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (五) 00:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大劉沽貨】華人置業場外四度沽佳兆業票據　料累計虧損13.55億元

股市 23:46 2021/10/28

分享：

【大劉沽貨】華人置業場外再沽佳兆業票據　料再蝕2.88億元

華人置業 （00127） 月內四度出售佳兆業票據，據華置最新通告指，在本周二（26日）至周四（28日）期間，華置在場外交易市場再出售本金總額為1億美元票據，不包括應計利息，套現2690.65萬美元（約2.09億港元），有關出售預期將於11月1日交割。

根據前後四次場外出售，華人置業合共出售本金額達2.55億美元票據，套現7771.02萬美元（約6.05億港元），累計已變現虧損約13.55億元。

華人置業對上一次出售佳兆業票據，是在上周五（22日）至周一（25日）期間，於場外交易市場出售本金總為5500萬美元票據，若計及應計利息，華人置業套現1931.99萬美元（約1.50億港元），預期對今個財年造成已變現虧損約2.88億元。

今次出售3款票據，包括本金2300萬美元的2024年到期的9.375 厘優先票據、本金400萬美元的10.875 厘優先永續資本證券及本金2800萬美元的2025年到期的11.7 厘優先票據，若計及應計利息，代價分別為811.22萬、104.78萬及1015.99萬美元。華人置業稱，出售事項乃透過持牌經紀於場外交易市場進行，最後一批預期將於周三（27日）交割。

華置稱，出售事項為集團提供即時流動資金，可重新分配所得款項，迎接可能出現的其他再投資機遇。

【大劉沽貨】華置再沽佳兆業票據蝕2.8億元　佳兆業逆同行跌1%

【大劉沽貨】華置沽恒大持股後再出售佳兆業票據　料虧損2.26億元

【華置私有化】「甘比」陳凱韻擬每股4元私有化華人置業、較NAV折讓69%　委任嘉林資本為獨立財顧（第三版）

港股 佳兆業集團（01638） 華人置業（00127）

下一篇文章

【風險投資】畢馬威：上季亞太區風投金額史上第二高 中國監管僅影響特定行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】11月夜期升53點　北水走資7.9億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】11月夜期升53點　北水走資7.9億元（不斷更新）
【美股市況】道指升逾200點　納指升近1%　蘋果升逾2%、Shopify升逾6%（不斷更新）
【美股市況】道指升逾200點　納指升近1%　蘋果升逾2%、Shopify升逾6%（不斷更新）
【內房危機】佳兆業跌18%創新低　遭標普降評至「CCC+」、憂無力為250億境外債再融資
【內房危機】佳兆業跌18%創新低　遭標普降評至「CCC+」、憂無力為250億境外債再融資
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）