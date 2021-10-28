【大劉沽貨】華人置業場外四度沽佳兆業票據　料累計虧損13.55億元

▲ 【大劉沽貨】華人置業場外再沽佳兆業票據 料再蝕2.88億元

華人置業 （00127） 月內四度出售佳兆業票據，據華置最新通告指，在本周二（26日）至周四（28日）期間，華置在場外交易市場再出售本金總額為1億美元票據，不包括應計利息，套現2690.65萬美元（約2.09億港元），有關出售預期將於11月1日交割。

根據前後四次場外出售，華人置業合共出售本金額達2.55億美元票據，套現7771.02萬美元（約6.05億港元），累計已變現虧損約13.55億元。

華人置業對上一次出售佳兆業票據，是在上周五（22日）至周一（25日）期間，於場外交易市場出售本金總為5500萬美元票據，若計及應計利息，華人置業套現1931.99萬美元（約1.50億港元），預期對今個財年造成已變現虧損約2.88億元。

今次出售3款票據，包括本金2300萬美元的2024年到期的9.375 厘優先票據、本金400萬美元的10.875 厘優先永續資本證券及本金2800萬美元的2025年到期的11.7 厘優先票據，若計及應計利息，代價分別為811.22萬、104.78萬及1015.99萬美元。華人置業稱，出售事項乃透過持牌經紀於場外交易市場進行，最後一批預期將於周三（27日）交割。

華置稱，出售事項為集團提供即時流動資金，可重新分配所得款項，迎接可能出現的其他再投資機遇。

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