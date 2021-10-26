【券商點睇】中資券商頻發盈喜 點搵行業贏家？

在A股掛牌的中資券商股頻頻報喜，繼上周東方財富（深：300059）業績大增後，浙商證券（滬：601878）、方正證券（滬：601901）等券商已發盈喜。信達證券預期，券商板塊短期有望受業績催化，長期則將回歸該行一直強調的財富管理底層變革邏輯。

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該行認為，尋找可以獲客、留客、具備為客戶進行資產配置能力的券商，傳統經紀人員向投顧轉型，代銷收入增長是財富管理的必經之路。由於券商具備較強的投研能力、對資產管理人更熟悉，以及客戶風險偏好更高，券商的財富管理業務將充分受益於權益類產品的高速增長。

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財富管理收入與客戶資產和金融產品保有量直接掛鉤，穩定性強，財富管理業務的收益率遠高於傳統經紀業務，產品力與服務能力突出的公司盈利能力將隨財富管理營收貢獻的提升而持續提升。

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信達證券認為，真正具有優質產品和高素質投資顧問、具備強大的留客能力、AUM增速快且體量大的券商將享有估值溢價，建議關注受益於財富管理市場擴容的核心標的。包括，產品與投顧優勢明顯，推進高端財富管理規模化發展的中金公司（03908）；受益於居民財富通過機構入市，資管收入佔比高，以及參/控股公募基金貢獻度高的東方證券（03958）、廣發證券（01776）等。當前券商板塊市帳率為1.8倍，估值與業績、資產質量仍不匹配，距離估值均值2.61倍，尚有較大空間。

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記者：林衛