【宏觀中國】消費復甦動能持續乏力 政策刺激刻不容緩

中國經濟增長乏力，主要因「三駕馬車」之中的投資、消費均啞火，尤其國內近年銳意調結構，加大消費佔經濟增長的貢獻，如今消費持續疲軟，處境更顯得尷尬。

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天風證券指，第三季社會消費品零售總額兩年平均增長3%，是去年第三季以來的最低增速。較容易的解釋是疫情影響，但疫情因素不能解釋幾個現象，一是網上消費增速下滑幅度高於整體；二是糧油食品類消費增速開始下滑；三是社零增速自去年以來即使在疫情平穩的狀態下也不曾復原。由於消費的內生動力始終沒有完全修復，甚至還有復甦中途見頂的迹象，嚴重削弱了經濟內生增長動能。

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歸根究柢，消費復甦的主要掣肘不在於總量，而在於結構不均衡。一方面，中高收入群體的消費修復已經完成；另一方面，疫情對中低收入群體的衝擊較大，消費持續低迷。而造成中低收入群體消費復甦動能缺失的原因是多方面，包括消費服務業小微經營者眾多，營收能力弱、抗風險能力低，疫情反復導致行業陷入困境。

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該行認為，在疫情的持續影響下，「消費需求疲弱─消費服務業景氣低迷─大量從業者收入下滑─更多居民消費能力減弱/意願下滑─消費需求更加疲弱」，正在形成自我強化的正反饋循環。要切斷消費疲弱自我強化的循環，持續有效的疫情防控是大前提，穩消費政策也應該適時適度介入，且由於消費低迷具有自我強化和網絡效應，政策介入愈早，政策成本就會愈低。

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記者：林衛